CINEMA : The Vigil, un dernier extrait avant sa sortie demain en salles

C'est demain que sortira au cinéma The Vigil, premier film réalisé par Keith Thomas et produit par Blumhouse, société qui a déjà à son actif des cartons commerciaux (Paranormal Activity, American Nightmare, Insidious, Sinister, Ouija), mais pas forcément des réussites critiques. The Vigil suivra-t-il le même chemin ?

Après avoir partagé un premier extrait où Yakov, chargé de veiller sur un récent mort comme le veut la tradition juive orthodoxe, n'était pas très à l'aise à l'idée de passer sa soirée avec un cadavre, le distributeur Wild Bunch dévoile aujourd'hui une seconde séquence de The Vigil. Nous retrouvons donc encore une fois Yakov, dans la cuisine cette fois, qui comptait se servir un verre d'eau bien fraîche, mais le liquide n'est pas ce qu'il semblait être.

Tout cela n'est pas très terrifiant, vous pouvez d'ailleurs retrouver notre critique du film plus bas, en attendant d'aller découvrir au cinéma The Vigil à partir du 29 juillet.

