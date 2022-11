Civilization VI : l'aventure n'est pas finie, un Pass Dirigeant avec 18 « nouveaux » leaders annoncé

Nous pensions que Civilization VI Anthology, édition comprenant le jeu et tous ses DLC, servirait de point final à l'aventure lancée en 2016 par Firaxis et 2K Games. Mais contre toute attente, un an et demi plus tard, du nouveau contenu vient d'être confirmé pour le jeu de stratégie 4X.

Les développeurs ont en effet préparé 12 nouveaux dirigeants et 6 versions alternatives de chefs existants, nécessitant les extensions dont ils sont issus, qui pourront être achetées séparément ou via un Leader Pass/Pass Dirigeant. Ils arriveront tous avec des compétences inédites ou actualisées et des « agendas innovants qui changeront comment vous abordez votre parcours vers la domination du monde ». Ils seront déployés progressivement entre le 21 novembre 2022 et mars 2023, au travers de 6 packs détaillés ci-dessous.

Pack 1 : les Grands négociateurs Abraham Lincoln (États-Unis)

La Reine Mbande Nzinga (Kongo)

Le Sultan Saladin (Arabie) Pack 2 : les Grands commandants Tokugawa (Japon)

Nader Shah (Perse)*

Soliman le Magnifique (Empire ottoman)** Pack 3 : les Dirigeants chinois Yongle (Chine)

Qin Shi Huangdi le Fédérateur (Chine)

Wu Zetian (Chine) Pack 4 : les Dirigeants du Sahara Ramsès (Égypte)

Cléopâtre Ptolémaïque (Égypte)

Le Roi Soundiata Keïta (Mali)** Pack 5 : les Grands bâtisseurs Théodora (Byzantins)***

Sejong (Corée)****

Louis II (Allemagne) Pack 6 : les Dirigeants anglais Élisabeth I (Angleterre)

Harald Hardråde le Varangien (Norvège)

Victoria - Ère de la vapeur (Angleterre) * Nécessite le Pack de scénario Perse et Macédoine pour jouer.

** Nécessite l'extension Gathering Storm pour jouer.

*** Nécessite le Pass New Frontier et le Pack Byzance et Gaule pour jouer.

**** Nécessite l'extension Rise & Fall pour jouer.

Le Pass Dirigeant ou les packs séparés seront payants sur PC, Mac App Store et iOS, mais bonne nouvelle, le bundle sera offert à tous les détenteurs de Civilization VI Anthology sur ordinateur sous Windows, qui restera donc l'édition ultime comprenant toute l'expérience. Elle est disponible à partir de 99,99 € à la Fnac.