Civilization VI Anthology : un nouveau pack avec le jeu et toutes ses extensions de sortie, et en promo à -50 % pendant quelques jours

Vous faites peut-être partie de ceux qui ont récupéré gratuitement Civilization VI sur l'Epic Games Store l'année dernière. Et pourtant, vous n'avez accès qu'à une partie du contenu de l'expérience, qui a eu le droit à moult DLC depuis sa sortie. Firaxis Games n'en a peut-être pas tout à fait fini avec le jeu de stratégie, mais pour les retardataires, il propose désormais un pack complet dénommé Civilization VI Anthology pour acheter tout ce qui est sorti à ce jour d'un coup, en dématérialisé.

Il comprend le jeu de base, les extensions Rise and Fall et Gathering Storm, le Pass Nouvelle Frontière et ses 6 DLC, ou encore les Scenario Packs Vikings, Pologne, Australie, Perse et Macédoine, Nubie et enfin Khmer et Indonésie. Pour mémoire, une Édition Platinum existait déjà au format numérique, mais n'incluait pas le récent Pass Nouvelle Frontière.

Son prix ? 99,99 € tout de même ! Mais jusqu'au 24 juin, vous pouvez vous l'offrir pour 49,99 € sur l'Epic Games Store ou 48,30 € sur Steam, alors ne tardez pas à céder s'il vous intéresse. Si vous êtes plutôt intéressés par la version console, elle est disponible sans les DLC à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.