Civilization VI : six DLC et un Pass Nouvelle Frontière pour un tas de nouveautés jusqu'en 2021

La dernière grosse nouveauté de Civilization VI, c'était un mode Battle Royale appelé Red Death, ajouté gratuitement par une mise à jour. Firaxis Games en était sinon resté sur deux extensions payantes qui avaient changé un peu les mécaniques du jeu de stratégie.

Alors qu'il fêtera cette année son quatrième anniversaire, Civilization VI a encore de la ressource, et va carrément repartir sur un an de DLC. Les six prévus donneront accès à des dirigeants, des civilisations, des modes de jeu et un tas d'éléments inédits, à acheter via des packs séparés ou par le biais d'un Pass Nouvelle Frontière, ajoutant en exclusivité Teddy Roosevelt et Catherine de Médicis en tant que leaders.

Disponible en mai 2020



Ajout de deux nouvelles civilisations et leurs leaders, un mode de jeu (l'extension Gathering Storm est requise pour utiliser ce mode de jeu), des cités-États, des ressources et des merveilles naturelles.

PACK 2 : ETHIOPIA PACK

Disponible en juillet 2020



Ajout d'une nouvelle civilisation et son leader, un mode de jeu (les extensions Rise and Fall ou Gathering Storm sont requises pour utiliser ce mode de jeu), un quartier et deux bâtiments.

PACK 3

Disponible en septembre 2020



Ajout de deux nouvelles civilisations et leurs leaders, un mode de jeu (les extensions Rise and Fall ou Gathering Storm sont requises pour utiliser ce mode de jeu), deux merveilles mondiales et une carte.

PACK 4

Disponible en novembre 2020



Ajout d'une nouvelle civilisation et son leader, un mode de jeu (les extensions Rise and Fall ou Gathering Storm sont requises pour utiliser ce mode de jeu), des cités-États et des personnages illustres.

PACK 5

Disponible en janvier 2021



Ajout d'une nouvelle civilisation et de deux leaders (l'extension Rise and Fall est requise pour utiliser ces dirigeants), un mode de jeu, un quartier et deux bâtiments.

PACK 6

Disponible en mars 2021



Ajout d'une nouvelle civilisation et son leader, un mode de jeu, des merveilles naturelles et une carte. Les modes de jeu peuvent inclure du contenu additionnel, comme des unités, bâtiments ou aménagements inédits que vous pouvez activer ou désactiver lors du paramétrage de la partie afin de modifier les règles du jeu en profondeur. Bonus exclusif : les packs de personnalités Teddy Roosevelt et Catherine de Médicis Deux dirigeants de Civilization VI bénéficient désormais d'un nouveau style et de nouvelles capacités lorsque vous choisissez l'Amérique et la France ! Theodore Roosevelt, le « Rough Rider », est capable de maintenir la paix sur son continent natal, tandis que « Catherine la magnificente » peut utiliser les ressources de luxe pour inonder le monde de culture et de tourisme. Chaque pack de personnalités contient une nouvelle version d’un dirigeant, incluant un aspect, un décor, des avantages de gameplay et des objectifs inédits correspondant à sa personnalité. Ces packs sont réservés aux possesseurs d’un Pass Nouvelle Frontière et seront disponibles avec le second pack additionnel.

Les festivités commenceront dès ce 21 mai avec la Maya & Gran Colombia Pack et son mode Apocalypse. Il sera suivi en juillet par l'Ethiopia Pack et son mode Secret Societies, mais le contenu de leurs successeurs est plus mystérieux. Et maintenant que Civilization VI est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch, le Pass Nouvelle Frontière sera proposé en simultané sur toutes les plateformes.

