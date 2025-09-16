Clair Obscur: Expedition 33, un nouveau chiffre de ventes dévoilé !

Lancé en avril sur PC, PS5, Xbox Series X|S et dans le Game Pass, Clair Obscur: Expedition 33 a rapidement rencontré un énorme succès critique, mais également commercial. Le RPG français comptait un million de ventes en trois jours et, aux dernières nouvelles, il avait atteint les 3,3 millions de ventes en 33 jours. Tout un symbole pour Sandfall Interactive, le studio de développement basé à Montpellier.

L'équipe de Clair Obscur: Expedition 33 au ZEvent 2025





Le week-end dernier, une partie de l'équipe a fait le chemin jusqu'au Corum, où se tenait le ZEvent 2025. Le senior gameplay programmer Florian Torres, la hair & technical character artist Amandine Marest et le marketing & release producer Benjamin Dimanche se sont ainsi arrêtés sur le stream d'Antoine Daniel afin de discuter de Clair Obscur: Expedition 33. L'occasion pour le vidéaste de relancer le débat de la meilleure bande originale de l'année entre celle de Mario Kart World et celle du RPG français, mais Amandine Marest a fait une petite boulette en dévoilant une information très intéressante, vers 3:16 dans la vidéo de la chaîne Clips du lundi, disponible plus bas.

Combien de ventes pour Clair Obscur: Expedition 33 ?





Antoine Daniel a évoqué les grosses ventes du jeu de rôle et Amandine Marest a annoncé que Clair Obscur: Expedition 33 compte 4,4 millions d'exemplaires vendus. Florian Torres a rappelé que le chiffre officiel est de 3,3 millions de ventes, mais la boulette est faite ! Sans surprise, le RPG a séduit de nouveaux joueurs depuis le dernier communiqué officiel et cela ne prend toujours pas en compte les joueurs qui ont profité de l'aventure via le PC Game Pass et le Game Pass Ultimate.

En toute logique, l'éditeur Kepler Interactive devrait dévoiler prochainement un chiffre de ventes de manière plus officielle. Pas sûr que les 4,4 millions soient aussi marquants et symboliques que les 3,3 millions, il faudra sans doute attendre que le palier des cinq millions de copies vendues soit franchi. D'ici là, vous pouvez acheter Clair Obscur: Expedition 33 à 49,99 € chez Leclerc.

