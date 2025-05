Clair Obscur: Expedition 33, un nouveau chiffre de ventes dévoilé, le succès se poursuit !

Clair Obscur: Expedition 33 continue son petit bonhomme de chemin. Le jeu de rôle de Sandfall Interactive et Kepler Interactive a été lancé il y a maintenant douze jours et les studios dévoilent aujourd'hui un nouveau chiffre de ventes. Clair Obscur: Expedition 33 s'est écoulé à plus de deux millions d'exemplaires sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Les studios ne dévoilent toujours pas le nombre total de joueurs, Clair Obscur: Expedition 33 est pour rappel disponible dans le PC/Xbox Game Pass depuis sa sortie. Le RPG continue de bien se vendre malgré sa présence dans le service d'abonnement de Microsoft, il cumulait 500 000 exemplaires vendus en 24 heures et avait dépassé la barre du million de ventes trois jours après sa sortie. Le titre n'a clairement pas souffert du lancement surprise de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered la veille, comme l'expliquait récemment Matt Handrahan de Kepler Interactive.

Clair Obscur: Expedition 33 s'est retrouvé en tête des ventes en France

