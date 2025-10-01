Command & Conquer : Louis Castle revient sur la création d’une saga culte

Louis Castle n’est pas un inconnu pour les passionnés de jeux vidéo. Co-fondateur de Westwood Studios et aujourd’hui PDG de Childlike Wonder Games, il a marqué l’histoire avec des titres devenus incontournables. Son nom reste indissociable d’une saga qui a façonné un genre entier : Command & Conquer. Lors d’un échange que le site CncSaga a pu avoir avec lui, il est revenu sur la genèse de cette série culte et sur les choix créatifs qui l’ont accompagnée.

À travers ses souvenirs, Louis Castle rappelle à quel point Command & Conquer a été le fruit d’une alchimie entre intuition créative, recherche minutieuse et audace

Tout a commencé après Dune II, souvent considéré comme le premier véritable jeu de stratégie en temps réel. Le titre avait dépassé les attentes de l’époque avec ses cent mille copies vendues, un chiffre impressionnant pour un jeu de ce type, sans compter les nombreuses copies pirates qui circulaient. Fort de ce succès, Westwood cherchait à aller plus loin. Une première idée de jeu de fantasy, baptisée Swords and Sorcery, fut abandonnée en cours de route. Brett Sperry, co-fondateur du studio, estimait que la fantasy perdait de sa force et voulait un thème plus universel. Il avait cette vision d’un joueur qui, depuis son ordinateur, pourrait commander un champ de bataille n’importe où sur Terre. C’est ainsi que l’idée de la guerre moderne prit forme.

Sans Internet, l’équipe s’est tournée vers les bibliothèques et les magazines spécialisés pour documenter ses concepts. Soldier of Fortune et bien d’autres alimentaient leur réflexion, offrant une base crédible pour imaginer des armes et technologies proches du réel. L’ambition était de donner au joueur le sentiment de contrôler des unités et des systèmes militaires presque plausibles, à peine en avance sur leur temps. Le réalisme était tel que le Department of Defense américain s’est intéressé au jeu, soupçonnant même Westwood d’avoir collaboré avec des conseillers militaires. Si un contrat de travail conceptuel a bien été envisagé, le studio y a renoncé, préférant garder la liberté d’utiliser ses idées dans ses propres créations.

Le succès de Command & Conquer doit aussi beaucoup à son identité visuelle et à son marketing. Westwood appartenait alors à Virgin Interactive, dont l’équipe marketing mondiale a joué un rôle décisif. Le nom de la licence a émergé de leurs discussions, tout comme la jaquette mettant en avant un soldat en gros plan. Une idée simple mais percutante, qui plaçait le joueur dans le rôle du commandant, responsable du sort de ses troupes.

Avec le temps, l’univers de la saga a évolué. Certaines idées trop futuristes pour le premier opus ont ressurgi plus tard dans Tiberian Sun. L’expérience des extensions a également ouvert une voie nouvelle dans l’industrie. Westwood a osé lancer C&C Opérations Survie, un contenu supplémentaire bien plus ambitieux que de simples correctifs, avec des missions inédites et même de nouvelles cinématiques. Le pari s’est révélé payant, bien au-delà des attentes initiales.

L’équipe s’est aussi aventurée sur d’autres terrains. C&C Alerte Rouge est né de recherches autour de la guerre froide, avec ses expériences militaires étonnantes et ses spéculations scientifiques. Tesla est devenu une source d’inspiration majeure, donnant au jeu une identité unique. Plus tard, C&C Generals a marqué un tournant : conçu par une équipe basée à Los Angeles, il s’éloignait volontairement de l’univers classique de la série pour proposer une approche différente, influencée par les productions de Blizzard.

