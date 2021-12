CRITIQUE de Matrix Resurrections : bienvenue dans un nouveau monde

2019, les amoureux de Matrix apprenaient une nouvelle excitante, la venue d’un quatrième film ayant pour nom Ressurections. Au fil des semaines, Warner Bros. a partagé plusieurs vidéos promotionnelles dynamiques, explosives et touchantes, qui donnent envie de se rendre dans une salle obscure avec des popcorns. Si vous ne le savez pas, nous sommes aussi au Japon et le long-métrage est déjà visible par le commun des mortels. Forcément, nous nous sommes empressés de nous rendre dans un cinéma afin de vous partager nos impressions. Les lumières s’éteignent, le logo WB apparait en vert avec des notes de musique connues, les poils sont hérissés, mais... sont rapidement redescendus.

Resurrections est à Matrix ce qu’est La Fontaine de Jouvence à Pirates des Caraïbes...

Matrix Resurrections est un film qui tire pas mal sur la longueur. Toute la première partie se focalise sur la nouvelle vie de Neo, totalement perdu dans son esprit, qui est maintenant développeur de jeu vidéo. Car oui, l’industrie vidéoludique est sous le feu des projecteurs, même les Games Awards ont droit à leur petit clin d’œil ! De plus, le spectateur se mange quelques gros plans de divers matériels PC ; sait-on jamais, il peut craquer pour une souris en sortant de la séance. Durant ces premières minutes interminables, Lana Wachowski veut nous faire comprendre que les mondes virtuels sont tellement proches de la réalité aujourd’hui, qu’il est difficile de faire la différence.

Nous avons tellement trouvé étrange cette insistance pour le gaming, que nous nous sommes posé des questions. Est-ce pour toucher un maximum la nouvelle génération ? Certainement ; rappelons-le, Keanu Reeves est populaire auprès des joueurs. Est-ce pour faire, subtilement, la promotion de la démo technique The Matrix Awakens qui avait le même discours ? Pas impossible. En effet, au générique, nous avons vu en gros plan « Epic Games » et « Unreal Engine ». Un petit chèque a dû être glissé quelque part finalement...

En outre, la réalisatrice s’est sentie obligée de se justifier d’un quatrième volet tout le temps dans les dialogues, avec des flashbacks des vieux chapitres apparaissant constamment à l’image, et c’est pesant. Au bout d’une bonne heure, Matrix Resurrections commence réellement. Il y a une transition marquante qui nous plonge enfin dans l’histoire, avec de l’humour, des clins d’œil et un peu d’action. Un peu ? Oui, malheureusement. Le long-métrage n’est pas si généreux côté bagarre. Certes, il y a plusieurs moments survoltés, mais nous pensions en voir davantage durant ces 2h28. Bref, le scénario ne casse pas trois pattes à un canard et nous laisse par moment sur notre faim.

Un brin de positif tout de même ? Nous avons bien aimé les différentes couleurs à l’image. Des tons neutres, pour nous faire douter de la Matrice, un filtre verdâtre avec un léger grain, pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas dans la réalité, ou encore un bleu givré, pour nous faire ressentir la froideur des lieux. Les plans éloignés sont aussi impressionnants et sont là pour nous montrer la grandeur des environnements. Autre point et pas de moindres, Neil Patrick Harris et Jonathan Groff. Pour être franc, nous ne nous attendions pas à grand-chose, mais au final, les acteurs sont charismatiques et arrivent à crever l’écran sans difficulté, au point de nous hanter l’esprit une fois la séance achevée.

Si vous avez réservé une place en vous disant qu’il va y voir des explosions et des Bullet Time à tout-va, si vous vous dites « allez, je me fais une toile pour me vider un peu le crâne », eh bien, vous vous êtes trompés de film. Les discours sont interminables, longs et souvent inutiles. De plus, ça manque par moment de cohérence avec les précédents films et certains passages ne sont pas clairs. En même temps, les messages que veut véhiculer la réalisatrice sont mal présentés et agencés. Comment voyons-nous ce nouveau Matrix ? Un long-métrage pour les « jeunes » qui vont certainement adorer au vu des moments d’actualité placés avec ingéniosité. Et les autres ? Disons que Resurrections est à Matrix ce qu’est La Fontaine de Jouvence à Pirates des Caraïbes...

Note : 2,5 étoiles sur 5

