CRITIQUE Tetris : un business-thriller divertissant autour des jeux vidéo et de la Guerre froide

C'est criminel ? Non, c'est communiste





Un long-métrage sur les origines complexes d'un jeu vidéo culte, réalisé par Jon S. Baird (Stan et Ollie, Ordure !), avec Taron Egerton dans le rôle principal et produit pour une diffusion exclusive sur Apple TV+ : le film Tetris sorti cette semaine n'a sur le papier pas beaucoup d'atouts pour faire un tabac. Et pourtant, il mérite son visionnage, même si vous n'en avez rien à faire des jeux vidéo.



Une narration prenante, qui arrive à mêler intrigue alambiquée, discussions de geeks aussi bien sur le plan juridique qu'informatique et moments plus légers.

Tetris revient donc sur la bataille juridique qui a eu lieu autour des droits d'exploitation de l'incontournable puzzle game qui compte parmi les jeux les plus vendus au monde. Conçu et distribué sous le manteau en URSS par le programmeur russe Alekseï Pajitnov, il a été sommairement racheté par l'Elektrónorgtekhnika (ELORG) qui gérait l'importation et l'exportation de logiciels, avant de voir ses droits d'exploitation à l'étranger sous-traités à Mirrorsoft, société étasunienne dirigée par le père et le fils Maxwell, et à l'entrepreneur Robert Stein, spécialiste de l'internationalisation de licences venues d'Europe de l'Est. C'est dans ce contexte que nous entrons directement en suivant le producteur Henk Rogers, qui va récupérer les droits d'exportation sur consoles et arcade au Japon de la part de Mirrorsoft, tenter de gagner le jackpot en signant un contrat pour l'exploitation sur consoles portables et surtout mettre les pieds dans une pagaille juridique, économique et juridique américano-soviétique.



Malgré des prémices et évolutions loin d'être simples à appréhender, le film arrive directement à accrocher le spectateur grâce à une bonne et rapide entrée en matière. Son rythme effréné ne ralentit ensuite jamais, obligeant à une concentration permanente, mais ne nous laissant aussi jamais le temps de décrocher. Il ne doit pour cela pas forcément remercier sa mise en scène et le jeu des comédiens assez plats, seul Taron Egerton arrivant à marquer vraiment l'écran par l'omniprésence de son personnage de businessman téméraire. Il faut plutôt saluer son écriture et sa narration prenantes, qui arrivent à mêler intrigue alambiquée , discussions de geeks aussi bien sur le plan juridique qu'informatique et moments plus légers.

Et si nous imaginons bien qu'il y ait eu quelques libertés prises pour rendre le récit encore plus rocambolesque et théâtral, Tetris se permet d'être le plus juste et pertinent possible sur les rebondissements administratifs de l'affaire, en étant assez divertissant pour ne pas sombrer dans le biopic lourdingue. Il aurait d'ailleurs pu se passer d'une course-poursuite ratée et de quelques plans avec des effets spéciaux en manque de budget sans que cela nous gêne.



Les bonnes idées n'ont pas de frontières





Ce véritable casse-tête impliquant Hank, Stein, Patijnov, les Maxwell, ELORG et le gouvernement russe va progressivement s'emmêler façon Rubik's Cube dans une folle histoire de droits que seules les années 80 peuvent nous offrir, époque où les plateformes accueillant des jeux vidéo sont en pleines mutations et où l'URSS laisse apparaître de plus en plus d'ouvertures et de failles vers l'extérieur. Il offre d'ailleurs une autre vision de la fin de la Guerre froide, à travers son empire frileux à lâcher le moindre lest à l'extérieur de ses frontières même pour un simple jeu vidéo et des individus pourtant de plus en plus nombreux à vouloir briser le mur.

Les gamers, en particulier les plus anciens, arriveront peut-être mieux à apprécier le phénomène qu'était le jeu, mais nous regretterons que son potentiel soit si difficilement perceptible à l'écran, malgré les efforts en ce sens. De nombreux rappels au monde du jeu vidéo sont d'ailleurs faits via des effets visuels sympathiques, des inserts de passages de jeux rétro, des références bien senties, mais nul besoin d'être un expert pour apprécier ce long-métrage. Tetris est avant tout un business-thriller haletant accessible à tous, dont le montage inarrêtable et la musique électronique captivante (aux sonorités qui n'auraient rien à envier à Tron : L'Héritage) ne nous laissent pas une minute pour nous ennuyer.

Note : 3,5 étoiles sur 5