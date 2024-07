Death Game Hotel : un mystérieux casino en ligne s’invite sur Meta Quest

Le 11 juillet 2024 a marqué la sortie tant attendue de Death Game Hotel, une production en réalité virtuelle qui promet une expérience immersive et totalement délirante. Développée par White Owls (Deadly Premonition 2: A Blessing In Disguise ou encore The MISSING: J.J. Macfield and the Island of Memories), cette nouvelle œuvre vidéoludique propose aux joueurs de plonger dans une aventure sombre et intense, où chaque décision peut mener à une issue fatale.

Entrons un peu plus dans le vif du sujet... Le scénario de Death Game Hotel VR se déroule dans un hôtel mystérieux, où les joueurs se retrouvent piégés et forcés de participer à un jeu mortel orchestré par un maître sadique. Le but est simple : survivre et s'échapper de l'hôtel en résolvant des énigmes complexes et en évitant des pièges mortels. Le jeu met l'accent sur la tension et le suspense, offrant une expérience unique, stressante et effrayante.

L'utilisation de la réalité virtuelle permet d’interagir avec l'environnement et, ainsi, de manipuler des objets pour nous faire ressentir une véritable montée d'adrénaline à chaque instant. La page officielle de Death Game Hotel stipule au passage :

Death Game Hotel offre une expérience de jeu VR palpitante où les joueurs misent non seulement des jetons, mais aussi des parties de leur corps dans un jeu de survie aux enjeux élevés. Ce jeu unique couvre à la fois les modes solo et multijoueur, invitant les joueurs dans un monde stratégique et de compétition viscérale. En mode solo, vous êtes plongé dans le « Death Game 2000 » où vous devez vous battre contre des ennemis étranges pour survivre. Le mode multijoueur fait monter les enchères, permettant aux joueurs de créer des jeux mortels et de se mesurer à d'autres joueurs dans le monde entier.

Comme vous venez donc de le lire, en plus du mode un joueur, il est possible de se lancer dans un univers typé « casino en ligne » autour d'une table de jeu ou les joueurs du monde entier pourront expérimenter différents jeux comme le poker par exemple. Chose assez amusante, nous aurons la possibilité de tricher pour remporter la victoire face à d'autres, concourants sur la Toile. Comme ? Faire entrer ou sortir des cartes dans leurs manches, ou encore en jetant secrètement un coup d'œil à la prochaine carte qui va être tirée. Voici quelques univers loufoques disponibles in-game :

Dans Cheat System, la triche est non seulement autorisée, mais fortement encouragée ! Les joueurs ne jouent pas seulement avec leur vie... vous pouvez utiliser des objets pour tricher, ustensiles qui sont tout à fait propres à l'expérience VR. Le Goblet of the Reaper, lui, est un jeu de stratégie où les joueurs doivent déposer des tuiles dans un gobelet rempli de sang et l'empêcher de déborder. Le premier à vider sa main sans faire déborder le gobelet gagne. Un débordement entraîne l'extinction d'une bougie du Faucheur. Lorsque toutes les bougies sont éteintes, la Faucheuse descend pour un dernier combat à mort. Dans Death Poker, une nouvelle couleur « Death » est ajoutée au poker traditionnel, qui l'emporte sur toutes les autres couleurs. Les joueurs peuvent faire monter les enchères encore plus haut en misant sur les parties de leur corps !

L'équipe de développement a travaillé en étroite collaboration avec des experts en réalité virtuelle pour créer une expérience de jeu qui repousse les limites de l'immersion et du réalisme. Chaque détail, du design des décors à la conception des énigmes, a été pensé pour offrir une expérience de jeu inoubliable.

Depuis son annonce, Death Game Hotel a suscité un intérêt considérable parmi les amateurs de VR et les fans de jeux d'horreur. Vous l’aurez donc compris, cette production s'annonce comme un titre à ne surtout pas manquer. Notez que le jeu inclut l’anglais et le japonais, qu'il est exclusif aux Meta Quest 2, Meta Quest 3 et Meta Quest Pro, et que pour titiller un brin la communauté, une bande-annonce a été partagée pour le lancement de Death Game Hotel.

Bref, avec son scénario captivant, ses énigmes complexes et son immersion totale, il promet de procurer des frissons et de l'excitation à tous ceux qui oseront entrer dans l'hôtel…