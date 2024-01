Cet excellent shooter vient d'être retiré de Steam, mais pourquoi ?

En 2012, Yager et 2K Games sortait Spec Ops: The Line, un jeu de tir à la première personne très intelligent qui nous emmenait dans une ville de Dubaï en ruines au travers d'un scénario fortement inspiré du roman Au Cœur des Ténèbres de Joseph Conrad. Mais les joueurs qui sont passés à côté vont avoir un peu plus de mal à y jouer sur PC.

Sans crier gare, 2K Games vient de retirer Spec Ops: The Line de Steam. Le titre « n'est plus disponible sur le magasin Steam », mais les joueurs l'ayant déjà acheté peuvent évidemment encore le retrouver dans leur bibliothèque. L'éditeur n'a pas communiqué sur cette action, il y a plusieurs hypothèses. Il y a fort à parier qu'il s'agisse d'un problème de licences musicales, comme souvent dans les jeux vidéo, mais certains joueurs imaginent qu'une version remastérisée ou un remake serait en chemin.

Il va falloir attendre un communiqué de la part de 2K Games pour savoir pourquoi le jeu a disparu de Steam, mais, chose intéressante, Spec Ops: The Line est toujours disponible sur GOG.com et même en promotion à 3,99 € (- 80 %) pendant les Soldes du Nouvel An 2024.

Lire aussi : TEST - Spec Ops: The Line - La bonne ligne de conduite ?