Deck13 (Lords of the Fallen, The Surge) ouvre un studio à Montréal

Deck13 Interactive a été fondé en 2001 en Allemagne, et il est aujourd'hui connu pour avoir développé Lords of the Fallen et The Surge. Le studio a été racheté l'année dernière par l'éditeur français Focus Home Interactive, il ne développera pas Lords of the Fallen 2, mais il garde la tête haute et va ouvrir un studio à Montréal.

Deck13 Interactive, basé à Francfort, planche depuis plusieurs mois sur « un nouveau projet ambitieux prévu pour sortir dans le monde entier en 2022 », et Deck13 Studio Montréal, qui va donc prochainement ouvrir ses portes au Canada, aidera au développement de ce « jeu à fort potentiel ». Focus Home Interactive a visiblement entièrement confiance en ce projet ambitieux.

Sans atteindre des sommets, The Surge 2 avait séduit plutôt la critique en corrigeant pas mal de défauts du précédent volet, le talent de Deck13 se dévoile petit à petit, ce prochain jeu est donc attendu au tournant. En attendant, vous pouvez acheter The Surge 2 à 19,70 € sur Amazon.