Destiny 2 : envie d'un Emblème exclusif gratuit ? Suivez le guide !

La Saison de la Sorcière bat actuellement son plein dans Destiny 2, placée sous le signe de la Ruche avec Eris Morn qui est littéralement devenue la Déesse de la Vengeance pour lutter contre Xivu Arath, un plan mis en marche par Savathûn avec la promesse d'informations sur la manière de poursuivre le Témoin à travers le portail menant dans le Cœur pâle du Voyageur, la destination de l'extension La Forme Finale attendue en début d'année prochaine. L'intrigue saisonnière vient d'ailleurs de se conclure au reset de ce mardi, c'est donc le moment parfait pour se reconnecter et découvrir tout cela en jeu, ainsi que les plus récentes nouveautés comme la rotation hebdomadaire d'anciennes missions exotiques (Présage, Vox Obscura et Opération : Bouclier de Séraphin) et les ajouts dans la Chronologie principalement destinés aux nouveaux joueurs ou à ceux qui ont décroché. Et un peu plus tard dans le mois, la Fête des âmes perdues 2023 célèbrera comme chaque année Halloween à sa manière.

Vous ne le savez peut-être pas, mais ces dernières semaines se déroulait l'Oktoberfest, une autre réjouissance annuelle. Le rapport avec Destiny 2 ? Eh bien, Bungie a créé un Emblème inédit spécialement pour l'occasion, se nommant Prost, ce qui en allemand signifie « Santé » ou « À la vôtre » si vous préférez, sur lequel figure un symbole ressemblant à un bretzel. C'est sympathique et les Gardiens collectionneurs seront évidemment intéressés. Ça tombe bien, dans le cadre d'une collaboration avec Bungie, nous en avons 5 000 à vous offrir de la manière. Nous organisons donc un giveaway sur nos différents réseaux sociaux et chaînes lors de nos lives :

