DON'T NOD : le capital bientôt augmenté de plus de 40 millions d'euros, notamment pour un Action-RPG ambitieux à venir après 2025

Fort du succès des Life is Strange, Vampyr ou Tell Me Why, DON'T NOD a décidé de passer à la vitesse supérieure en se mutant éditeur et en multipliant les projets. D'ici 2025, il prévoit ainsi de sortir Harmony: The Fall of Reverie en juin et Banishers: Ghosts of New Eden avec Focus Entertainment, d'éditer les prochains jeux de Tiny Bull et Studio Tolima, et de lancer 4 projets secrets développés en interne.



Le studio français a déjà de l'ambition pour l'avenir et vient d'ailleurs de sécuriser des fonds pour l'assurer. Il va en effet augmenter son capital via des offres privées et publics, à hauteur d'environ 40 millions d'euros, dont 35 millions de la part de Tencent, qui avait déjà investi 30 millions d'euros dans la société en 2021. Le conseil d'administration restera inchangé suite à cette opération, qui aidera principalement les productions post-2025, parmi lesquelles « une nouvelle création en auto-édition (Projet 12) qui représentera une montée en gamme en termes de création de valeur, menée par le département Action-RPG derrière Vampyr et Banishers ». Les fonds aideront aussi les activités des équipes dédiées à l'édition et au marketing.

À la suite de cette levée de fonds, la composition du conseil d'administration de DON'T NOD restera inchangée.

« Cette année marque un tournant majeur pour DON'T NOD avec les premières révélations de notre pipeline de sorties 2023/25 fortement créateur de valeur, » a déclaré Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DON'T NOD. « Cette levée de fonds doit nous permettre de financer notre prochain cycle de croissance au-delà de 2025, sur le segment des jeux de genre au potentiel commercial fort et éprouvé. L'appui de Tencent, en tant que leader de l'industrie et partenaire-actionnaire de référence, valide notre feuille de route stratégique et nous offre une stabilité essentielle pour notre développement à long terme. Ce partenariat renforcé nous permettra de mieux adresser les nombreux relais de croissance du secteur du jeu vidéo. »

Pour ceux qui aiment les chiffres et le langage économique, le détail de l'offre est disponible sur le site de l'éditeur.

