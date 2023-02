Harmony: The Fall of Reverie, DON'T NOD annonce un nouveau jeu narratif intrigant dans un royaume onirique

À l'œuvre sur plusieurs projets en parallèle dont Banishers: Ghosts of New Eden avec Focus Entertainment, DON'T NOD a dévoilé une autre de ses productions lors du Nintendo Direct de ce soir. Elle s'appelle Harmony: The Fall of Reverie et n'est pas exclusive à la Switch, car elle est aussi prévue sur PS5, Xbox Series X|S et PC.

Il s'agit d'une nouvelle aventure narrative sur fond de mégacorporation influente et de don de clairvoyance. Nous devrons en effet guider notre héroïne Polly dans Rêverie, un royaume onirique dans lequel elle devient Harmonie, une déesse capable de tisser les liens entre des divinités pour sauver son propre monde. Tout un programme.

Dans un futur proche… Polly revient dans sa ville natale après plusieurs années passées à l'étranger, dans l'espoir de retrouver sa mère disparue. Elle s'aperçoit rapidement que tout a changé : une mégacorporation appelée MK utilise son influence pour contrôler la population, et toute la communauté est en danger. Polly ne tarde pas à découvrir qu’elle dispose d’un don de clairvoyance qui la lie à Rêverie, le monde régi par les Aspirations de l'humanité : Gloire, Félicité, Pouvoir, Chaos, Lien et Vérité. Dans ce monde, Polly devient Harmonie, une déesse dotée du pouvoir de choisir l’Aspiration qui devra régner sur Rêverie et rétablir le fragile équilibre entre le monde des divinités et le nôtre. Le destin de l’humanité est en jeu. À quelle destinée aspirez-vous ? Décidez de votre destinée En tant que Polly ou Harmonie, chacune de vos actions affectera les deux mondes et vous mènera vers de multiples embranchements. Anticipez le futur et explorez les conséquences possibles de vos choix dans la Mantique, à la fois plateau de jeu et représentation visuelle du don de clairvoyance de Polly. En suivant la destinée à laquelle vous aspirez, vous nouerez des liens avec les Aspirations qui vous feront gagner des cristaux. Grâce à ces cristaux, vous pourrez débloquer des chemins alternatifs à divers embranchements, qui influenceront l'histoire, mais aussi le destin de l'humanité tout entière. Un univers riche en couleurs Avec l’aide d’Harmonie, l’Aspiration qui règnera sur Rêverie deviendra également le cœur de l’humanité. Sa personnalité va transformer Rêverie et offrir une nouvelle manière de guider les habitants de notre monde : plus le lien entre les deux mondes sera fort, plus Rêverie aura une influence importante sur notre monde. Gloire, Félicité, Pouvoir, Chaos, Lien et Vérité sont des entités radicalement différentes les unes des autres, avec leurs propres personnalités, objectifs et opinions sur la façon d'améliorer le monde. En tant qu’Harmonie, vous aurez l’occasion de tisser des liens avec chacune d’entre elles au cours de vos visites oniriques à Rêverie, mais personne ne sait mieux que vous - en tant que Polly - ce dont notre monde a besoin. Trouvez le nouveau cœur de l'humanité Progressez dans le jeu et découvrez une direction artistique lumineuse, dynamique et futuriste. Plongez dans la vie quotidienne d’une ville méditerranéenne et faites la connaissance de ses habitants à travers une série de personnages entièrement doublés et animés. Laissez-vous envoûter par la bande sonore créée par Lena Raine, compositrice primée.

Si le concept vous plait, la date de sortie de Harmony: The Fall of Reverie est d'ores et déjà fixée au 8 juin 2023 sur toutes les plateformes.

