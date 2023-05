Harmony: The Fall of Reverie, le nouveau jeu narratif de DON'T NOD dévoile ses dates de sortie en vidéo

Déjà célèbre pour les Life is Strange, Remember Me ou encore Vampyr, DON'T NOD semble avoir de belles années devant lui, plusieurs gros projets sont en cours de développement, il commencera par Harmony: The Fall of Reverie, un jeu narratif comme il sait si bien le faire, et qui avait été dévoilé en début d'année.

Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de découvrir ce nouveau titre, DON'T NOD dévoile aujourd'hui une nouvelle bande-annonce pour annoncer que la date de sortie de Harmony: The Fall of Reverie est fixée au 8 juin 2023 sur PC et Nintendo Switch, puis au 22 juin sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Une démo est actuellement disponible sur Steam, jusqu'au 21 mai prochain dans le cadre de la LunaNarraCon. Cyrille Combes, producteur exécutif du jeu, rajoute :

Nous avons le plaisir de participer à la LudoNarraCon cette année, aux côtés de nombreux autres développeurs de jeux narratifs et de présenter aux joueuses et joueurs l'univers d'Harmony: The Fall of Reverie. Nous avons hâte de voir les premiers retours sur cette démo et sur les mondes que nous avons créés.

Harmony: The Fall of Reverie suit pour rappel Polly, une jeune femme à la recherche de sa mère disparue dans sa ville natale, qui va découvrir son don pour la voyance et sa connexion avec le monde de Rêverie. Ici connue sous le nom d'Harmonie, elle va devoir rétablir l'équilibre entre ces deux mondes, avec notamment des cristaux débloquant des nœuds pour accéder à des embranchements de l'histoire. En attendant la sortie de Harmony: The Fall of Reverie le mois prochain, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.