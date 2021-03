Dragon Ball FighterZ : date de sortie, gameplay explosif et Dramatic Finish musclé, Gogeta SSJ4 fait le show !

Faisant partie intégrante de l'évènement Dragon Ball Games Battle Hour, le jeu de combat Dragon Ball FighterZ d'Arc System Works et Bandai Namco ne pouvait donc pas manquer à l'appel. Nous avons donc dans un premier temps eu droit à une bonne demi-heure de gameplay de Gogeta SSJ4 à l'occasion d'un Showcase commenté par Apologyman, durant lequel toute la puissance du personnage a été dévoilée. Avec sa mécanique reprenant le principe de Gohan (adulte), il pourra littéralement rayer de la carte son adversaire grâce à son Super de niveau 7 ! D'ailleurs, la courte cinématique se déclenchant lors de l'attaque changera en fonction de ce paramètre, affichant Gokû et Vegeta en Super Saiyajin 4 en plus de la fusion dans sa version la plus puissante.

La bande-annonce sur fond de Dan Dan Kokoro Hikareteku diffusée à la fin de l'évènement nous informe de son côté de la date de sortie de Gogeta SSJ4, à savoir le 12 mars avec un accès anticipé fixé au 10 mars pour les possesseurs du FighterZ Pass 3. Elle présente également le Dramatic Finish qu'il partage avec Gogeta SSGSS. Quelle est la forme la plus puissante du personnage ? Selon le vainqueur lors d'un affrontement entre les deux, la cinématique variera légèrement, mais nous en prendrons plein les yeux dans tous les cas. Sinon, aucune annonce d'un potentiel FighterZ Pass 4 n'a été effectuée et pas de trace d'une possible implémentation d'un rollback netcode, ce que demandent désormais les joueurs sur toutes les productions majeures. Pour autant, la productrice Tomoko Hiroki a déclaré que des ajustements de gameplay seront effectués cette année.

