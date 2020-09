Dragon Ball FighterZ : l'introduction et du gameplay de Muten Roshi diffusés par V Jump, sa date de sortie dévoilée

C'est en début d'année qu'a été annoncé le FighterZ Pass 3 de Dragon Ball FighterZ, qui donnera accès à un total de 5 personnages jouables supplémentaires lorsqu'ils seront tous parus. Jusqu'à présent, seuls Kefla et Gokû Ultra Instinct ont été ajoutés, mais le prochain arrive ce mois-ci et sera nul autre que ce bon vieux Tortue Géniale, ou Muten Rōshi si vous préférez.

Introduit lors du premier Dragon Ball FighterZ Show, un format dont le prochain épisode sera diffusé sous peu si les plans n'ont pas changé, il s'est ensuite montré au détour du V Jump d'août et de quelques visuels mettant en avant ses capacités. Si vous aviez envie de les voir en action, ça tombe bien, puisque la chaîne officielle du magazine a partagé du gameplay, dévoilant au passage son introduction au combat. Bankoku Bikkuri Shō et MAX Power Kame Hame-Ha sont bien présents ainsi que quelques enchaînements pour nous régaler. Et ce n'est pas tout, puisque la vidéo se conclut sur l'annonce de la date de sortie du personnage !

Les possesseurs du FighterZ Pass 3 pourront donc jouer avec Kamé Sennin dès le 16 septembre sur PS4, Xbox One, Switch et PC, tandis que les autres joueurs devront patienter jusqu'au 18. Et si vous n'avez toujours pas le jeu, vous pouvez le trouver à 23,80 € sur Amazon.