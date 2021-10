Dragon Quest : le compositeur emblématique de la série Kōichi Sugiyama est décédé

L'un des plus anciens compositeurs de jeux vidéo vient de nous quitter. Square Enix vient d'annoncer le décès de Kōichi Sugiyama, l'homme derrière la musique des premiers Dragon Quest, le 30 septembre dernier à l'âge de 90 ans, des suites d'un choc septique. Les funérailles ont déjà eu lieu en présence de ses amis et ses proches.

L'homme est à l'origine des compositions du tout premier Dragon Quest sorti en 1986, et a contribué aux bandes-sons de la série jusqu'à Dragon Quest VIII en 2006. Nous lui devons notamment le thème emblématique de la saga, maintes fois repris et réarrangé, et ses créations ont bien évidemment inspiré les autres épisodes et bien des concurrents. Il a également joué les chefs d'orchestre à plusieurs reprises lors de concerts symphoniques autour de la franchise. En plus d'avoir œuvré pour Square Enix sur d'autres projets de la trempe de World Golf, il a travaillé sur les musiques de jeux de PC-8801 comme Angelus: Akuma no Fukuin et Wingman, et de séries animées dont Patlabor et Cyborg 009.

Comme le rappelle Kotaku et d'autres rédactions, Kōichi Sugiyama n'a malheureusement pas fait parler de lui que pour ses belles mélopées ces dernières années. Pro-nucléaire, défenseur de la négation du massacre de Nankin, il a par le passé tenu des propos contre les droits de la communauté LGBT, et avait défendu le Japon quand les États-Unis avaient demandé que le gouvernement nippon présente ses excuses pour l'utilisation de « femmes de réconfort ».

Le producteur Yuji Horii et le dessinateur Akira Toriyama, avec qui le compositeur avait collaboré sur Dragon Quest, ont présenté leurs condoléances (en japonais), tout comme le président de Square Enix, Yosuke Matsuda.

J'aimerais profiter de cette occasion pour offrir mes plus sincères condoléances aux amis et aux proches de Kōichi Sugiyama. Les mots ne peuvent exprimer l'ampleur de la contribution apportée par Kōichi Sugiyama depuis la naissance de la série Dragon Quest jusqu'à maintenant. Je me souviens l'avoir vu diriger l'orchestre dans un concert de Dragon Quest comme si c'était hier. Je le remercie et l'honore pour ses longues années de service et les nombreux morceaux de musique merveilleux qu'il a écrits pour nos jeux, et offre mes prières les plus sincères pour le repos de son âme.

Nos pensées vont vers sa famille et ses proches.

Lire aussi : INSOLITE sur les Jeux Olympiques d'été de Tokyo 2020 : un tas de musiques de jeux vidéo entendu lors de la cérémonie d'ouverture !