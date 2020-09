Dragon Quest: Emblem of Roto Returns, le manga est disponible

Disponible depuis le 27 août dans les bonnes librairies ou en ligne chez Amazon ou la Fnac, Dragon Quest: Emblem of Roto Returns est un manga de 216 pages. Ce one-shot dévoile les origines de trois personnages importants dans l'univers de la série Dragon Quest Emblem of Roto parue chez Ki-oon.

Voici un synopsis :

Comment Aster a-t-elle renoncé à sa féminité pour devenir le troisième héritier de Roto à la place de son frère ? Comment, au cours d'une épreuve tragique, Jagan est-il devenu le roi du mal ? Enfin, comment Kadal, le seigneur de la sagesse, a-t-il été confronté aux démons préparant l'avènement du Dieu de la terreur, futur ennemi juré des héros de Dragon Quest: Emblem of Roto ?

Pour rappel, Dragon Quest est une série de RPG qui a dépassé les 57 millions d'exemplaires vendus à travers le monde et dont le prochain opus, Dragon Quest XI S : Les Combattants de la Destinée – Édition Ultime est attendu sur Xbox One, PS4 et PC d'ici la fin d'année. Licence très populaire au Japon, elle s'est aussi imposée comme un emblème de la pop culture nippone.