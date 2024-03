Dungeons & Dragons : un magnifique set LEGO dévoilé et bientôt disponible

Source: Wizards of the Coast

Le teasing aura été de courte durée, Wizards of the Coast s'est associé avec LEGO pour créer un sublime set Dungeons & Dragons, première étape d'une longue collaboration entre les deux firmes. Le set célèbre les 50 ans de Donjons et Dragons et devrait ravir les fans du jeu de rôle, voici quelques visuels :

LEGO a collaboré avec Lucas Bolt, gagnant d'un concours de dessins inspirés de DnD, pour créer ce set de 3 745 pièces bourrés de références au JdR, que ce soit la taverne et son toit amovible, un cachot, une tour, un Orc roublard, un Gnome combattant, un Elfe magicien, un Nain clerc, un Tyrannœil, un Ours-hibou, une Bête éclipsante et bien évidemment le dragon rouge géant Cinderhowl.

Le set LEGO Ideas Dungeons & Dragons : l’histoire du dragon rouge sera disponible à partir du 4 avril 2024 sur le site officiel de LEGO, contre 359,99 € tout de même. Par ailleurs, les membres LEGO Insiders pourront obtenir un livre d'aventures inédit en version numérique gratuite, ou en version brochée contre 2 700 points Insider. Vous pouvez retrouver d'autres LEGO sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.

