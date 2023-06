Dungeons of Eternity : un RPG coopératif dévoilé via un trailer et des images

Dungeons of Eternity est un RPG coopératif d'exploration de donjons de 1 à 3 joueurs. Le jeu utilise des combats basés sur la physique et donjons aléatoires pour une expérience d'action immersive sans fin qui peut être jouée avec des joueurs du monde entier.

Les fonctionnalités incluent :

Aventure coopérative de 1 à 3 joueurs qui permet aux joueurs de jouer en solo ou avec des amis ;

Des donjons générés aléatoirement offrant une rejouabilité infinie. Les donjons sont construits à partir de centaines de chambres différentes. Explorez des cryptes sombres, des châteaux en ruine, des cavernes profondes, résolvez des énigmes et évitez les pièges ;

Des combats basés sur la physique et des interactions physiques réalistes avec le monde du jeu qui offrent une expérience vraiment immersive que seule la réalité virtuelle peut offrir ;

Une grande variété de types d'armes qui offrent aux joueurs de nombreuses options pour faire face aux monstrueuses créatures qui habitent les donjons ;

Des largages d'armes générés aléatoirement et un système de progression rationalisé qui donnent aux joueurs des raisons infinies de retourner dans les cachots.

À noter, le studio Othergate, en charge de Dungeons of Eternity, a été fondé par les vétérans de l'industrie du jeu Ryan Rutherford, Andrew Welch, Fabio Brasiliense et Pärtel Lang. Les quatre membres fondateurs cumulent plus de 30 ans de développement de jeux de réalité virtuelle et ont travaillé chez Oculus pour développer des démos technologiques et des jeux VR complets sous le label Oculus Studio (Herobound et Dead and Buried). De belles références qui laissent penser que leur nouveau titre sera au niveau.

Voici quelques screenshots fournis par l'éditeur :

Dungeons of Eternity n'a pas de date de sortie précise, mais il est prévu pour 2023.