Edge of Eternity : le RPG français s'est enfin trouvé une saison de sortie

Le RPG français semble enfin s’être trouvé une période de sortie. Les joueurs pourront donc mettre la main sur le titre à partir du printemps 2021. Pour rappel, Edge of Eternity est un titre indépendant développé par Midgar Studio et édité par Dear Villagers ; un jeu d’aventure s’inspirant des J-RPG d’époque. Vous pouvez donc vous attendre à un vaste monde ouvert à explorer, des combats remplis de sorts et de magie, et de l’équipement à ne plus en savoir que faire. Vous devez également savoir que cette production devait sortir en 2018, mais le studio a préféré le retarder afin de poursuivre et peaufiner le développement.

Le J-RPG s’est forgé une place solide dans la sphère vidéoludique. Nous pouvons citer les Persona, les Dragon Quest, ou plus récemment l’excellent Octopath Traveler. Edge of Eternity s’inspire donc de ses grands frères pour leur rendre hommage, mais a pour ambition de les surpasser, voir renouveler le genre. Rendez-vous donc au printemps 2021 pour le découvrir. Dans le même registre, sachez que les Final Fantasy Legend vont effectuer leur grand retour en 2020.

Edge of Eternity est pour le moment disponible en accès anticipé sur Steam à partir de 24,99 €. Si cela vous intéresse, vous pouvez acheter Octopath Traveler en physique pour 56,29 € sur Amazon.

