Collection of SaGa: Final Fantasy Legend, la trilogie de RPG de la Game Boy fera son retour cette année dans une compilation !

En plus des jeux déjà connus du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase de ce mois d'août, plusieurs surprises se sont invitées à la fête, dont Collection of SaGa: Final Fantasy Legend, un titre qui résume à lui tout seul ce à quoi nous aurons droit, soit une bonne petite compilation des jeux d'antan Final Fantasy Legend I, II et III.

Ces productions n'ayant rien à voir avec Final Fantasy, mais qui constituent les premiers épisodes de la tout aussi mythique licence SaGa, vont donc faire leur retour exclusivement sur Switch le 15 décembre sur l'eShop au prix de 19,99 €. En plus de quelques visuels à retrouver en page suivante, nous apprenons qu'un mode grande vitesse et une fonction zoom rendront le tout plus agréable à jouer, en plus de la possibilité en mode Portable de jouer à la verticale pour simuler l'écran de la Game Boy. Des fonds d'écran personnalisables seront également inclus.

Au Japon, une SaGa 30th Anniversary BOX vendue 14 500 ¥ (environ 116 €), inclura un code de téléchargement pour la compilation, le roman SaGa: Re-imagining Stories, un CD SaGa 1, 2, and 3 Piano Trio Arrangements Tracks et un set de 5 médailles.

Et puisqu'il est possible de précommander dès maintenant Collection of SaGa: Final Fantasy Legend, sachez que des cartes eShop sont vendues sur Amazon ou la Fnac.