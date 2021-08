Collection of SaGa: Final Fantasy Legend, après la Switch, la trilogie culte bientôt portée sur PC, iOS et Android

La série SaGa a désormais une renommée à part entière, mais pour assurer son succès en Occident, elle avait été amenée par chez nous sous le nom de Final Fantasy Legend pour ses premiers épisodes sur Game Boy. Quand Square Enix a ainsi fait revenir la trilogie originale pour une compilation parue sur Switch l'année dernière, pour que ce soit clair pour tout le monde, ce fut sous le nom de Collection of SaGa: Final Fantasy Legend.



Bonne nouvelle pour ceux qui n'avaient pas envie d'y jouer sur cette plateforme, le pack regroupant des versions tout juste actualisées de The Final Fantasy Legend, Final Fantasy Legend II et Final Fantasy Legend III va bientôt sortir sur de nouvelles consoles ! Vous pourrez vous le procurer sur l'App Store pour les appareils sous iOS et sur le Google Play Store pour ceux sur Android à compter du 22 septembre, et sa date de sortie est sinon fixée au 21 octobre pour les PC via Steam.

Les nouvelles fonctionnalités comme la vitesse de jeu rapide, le choix entre le texte anglais et le japonais, ou encore l'affichage horizontal ou vertical, seront bien évidemment toujours d'actualité. Pour les amateurs de productions plus récentes, SaGa Frontier Remastered est disponible à partir de 54,99 € sur Amazon.fr.

