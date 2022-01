El Hijo: A Wild West Tale annoncé et daté sur mobiles

HandyGames et Honig Studios avaient dévoilé lors de l'E3 2019 El Hijo: A Wild West Tale, un jeu d'infiltration non violent qui suit un jeune garçon dans le Far West. Le titre est d'abord sorti sur PC et Google Stadia fin 2020, puis a eu droit à un portage sur PS4, Xbox One et Switch en mars dernier.

Et très prochainement, le jeu va s'inviter sur mobiles. Les studios viennent d'annoncer qu'El Hijo: A Wild West Tale arrivera sur iOS et Android le 25 janvier 2022, via l'App Store, le Google Play Store et le Samsung Galaxy Store, contre 9,99 €. L'éditeur précise qu'il n'y a aucun paiement caché supplémentaire pour jouer, et le titre est même compatible avec les manettes et Apple TV.

En attendant de retrouver El Hijo: A Wild West Tale sur iOS et Android, vous pouvez découvrir une nouvelle bande-annonce ci-dessus et opter pour des cartes Google Play prépayées sur Amazon.