Electronic Arts fait un don de 1 million de dollars afin de lutter « pour la justice raciale »

Les studios de jeux vidéo se dressent eux aussi contre les inégalités aux États-Unis suite à la mort de George Floyd, tué par un policier. Electronic Arts a ainsi publié un communiqué, partagé en interne par le PDG Andrew Wilson, expliquant son positionnement et annonçant un don pour diverses associations.

Voici le communiqué partagé par EA Games :

Nous sommes au milieu d'un tollé mondial pour le changement. La douleur et la colère suscitées par la mort insensée et tragique de George Floyd aux mains des forces de l'ordre, et de tant d'autres avant lui, sont à l'origine de certaines des plus grandes manifestations depuis des décennies contre le racisme systémique aux États-Unis. Il existe une discrimination profondément enracinée cela est encore incontestablement présent pour la communauté afro-américaine / noire, et c'est inacceptable. Le racisme ne devrait pas exister dans notre société. Nous sommes solidaires de tous nos collègues et partenaires afro-américains / noirs, familles et amis, et tous ceux du monde entier qui sont prêts à voir la fin.

Vendredi dernier, Blake (Jorgensen, directeur financier de EA Games, NDLR) a partagé quelques réflexions au nom de nous tous au sein de l'équipe de direction alors que les manifestations aux États-Unis commençaient. Fait important, hier, nos employés afro-américains / noirs se sont réunis lors de la première de plusieurs conversations que nous avons tenues, et tiendrons au cours de la semaine prochaine. Demain, l'équipe de direction et moi rencontrons les dirigeants de notre groupe de ressources pour les employés de la Black Electronic Arts Team pour discuter de notre voie à suivre en tant qu'individus, en tant qu'entreprise et en tant que communauté travaillant vers le changement. Nous avons également entendu vos notes partageant vos sentiments, vos perspectives et vos idées sur le rôle que nous pouvons jouer. Merci à tous ceux qui ont pris la parole et nous vous encourageons tous à le faire. Ce dialogue est vital si nous voulons comprendre l'évolution des défis auxquels est confrontée notre communauté afro-américaine / noire, ainsi que les privilèges et les biais inconscients présents dans notre monde.

Cependant, nous devons aussi aller au-delà de l’écoute et de la parole, et nous engager à éduquer et nous diriger vers un changement significatif par des actions. Il faut que fassions davantage, nous devons en faire davantage. Il s'agit d'un engagement à long terme et je souhaite partager quelques étapes supplémentaires que nous prenons aujourd'hui.

Nous donnons 1 million de dollars à des organisations dédiées à la lutte pour la justice raciale aux États-Unis et contre la discrimination dans le monde. En commençant par l'Equal Justice Initiative, le NAACP Legal Defence & Educational Fund, et avec d'autres partenaires à venir, nous renforçons notre soutien aux organisations qui luttent contre l'injustice raciale systémique, combattent la discrimination et protègent les droits de l'homme aux États-Unis et au-delà. En plus de la contribution de notre entreprise, nous doublerons les fonds que vous donnez à ces organisations et à d'autres organisations locales via notre programme YourCause au cours du mois de juin.

En plus de soutenir ces organisations, la conduite du changement nécessite que nous agissions tous. L'impact le plus important se fait souvent sentir au niveau local et nous encourageons tout le monde à s'impliquer en toute sécurité. À cette fin, nous lançons un nouveau programme pour donner à chaque membre de l'entreprise un jour supplémentaire payé chaque année pour postuler au bénévolat dans votre communauté. Avec tous nos employés dans le monde, cela représentera plus de 75 000 heures appliquées au changement que nous pouvons apporter. Au cours des prochains jours, nous partagerons une liste d'activités bénévoles axées sur la lutte contre l'injustice raciale, dont la plupart peuvent être entreprises à domicile tout en respectant les directives de santé en cas de pandémie. Ensuite, le 19 juin, nous célébrerons le jour de la Liberté avec une journée supplémentaire de bénévolat à l'échelle de l'entreprise, et participerons à des forums et activités virtuelles organisés par notre Black Electronic Arts Team. Nous partagerons plus de détails sur tout cela la semaine prochaine.

Le 9 juin, nous organisons une conversation communautaire ouverte à toute l'entreprise. J'ai hâte de voir et d'entendre nombre d'entre vous parler de vos pensées et de vos sentiments sur ces questions, de ce que nous pouvons faire dans notre communauté chez Electronic Arts, et les domaines sur lesquels nous devons concentrer nos efforts pour lutter contre les préjugés, la discrimination et l'injustice dans le monde d'aujourd'hui.

En attendant, continuez d'être ici les uns pour les autres. Rejoignez la Black Electronic Arts Team et prenez la décision d'être un allié capable d'amplifier les voix des groupes sous-représentés. Si vous vous sentez seul, effrayé ou en difficulté parmi tout cela, veuillez nous le faire savoir. Nous sommes là pour vous. Nous vous soutenons.

Black Lives Matter. La justice raciale est importante. Nous plaçons depuis longtemps l'égalité, l'inclusion et la diversité au centre de nos convictions chez Electronic Arts. Soyons unis, agissons ensemble et conduisons le changement ensemble.