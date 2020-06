Humble Bundle : 1 million de dollars donnés pour lutter contre le racisme

La situation aux États-Unis est plus tendue que jamais à la suite de la mort de George Floyd, tué par un policier. La lutte contre le racisme bat son plein, et de nombreuses voix s'élèvent. Les messages sont forts, et ceux qui le peuvent font des dons à diverses associations américaines, c'est le cas de Humble Bundle.

Le site bien connu pour ses packs de jeux, mais aussi pour sa boutique, a en effet annoncé avoir fait un don d'un million de dollars à une fondation aidant à éditer des jeux vidéo créés par des personnes noires. La firme reste encore discrète concernant l'identité de la fondation choisie, mais invite les fans de jeux vidéo à soutenir comme ils le peuvent la NAACP et Race Forward.

Pour rappel, Square Enix a également fait de même en donnant 250 000 $.