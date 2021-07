Super Mario 64 vendu 1,5 million de dollars aux enchères, il bat deux jours après le record de The Legend of Zelda

Le retrogaming peut rapporter gros si vous avez une copie d'un ancien jeu en excellent état. Et aux enchères, les prix explosent. Jusqu'à l'année dernière, c'est Super Mario Bros. 3 qui avait le record en s'étant vendu à 156 000 $, mais il avait été battu par Super Mario Bros. en avril dernier, une copie cédée contre 660 000 $, un record que tout le monde pensait imbattable. Jusqu'à ces derniers jours.

Le 9 juillet dernier, un acheteur a en effet obtenu un exemplaire du premier The Legend of Zelda pour 870 000 $, une copie éditée fin 1987 avec les mentions NES TM et NES R ultra rares, disparues dès l'édition produite à partir de l'année suivante. Wata lui avait attribué une note de 9/10 pour l'état, sous blister évidemment, mais ce n'est rien comparaison d'un jeu vendu deux jours plus tard.

Eh oui, dès le 11 juillet, c'est une copie de Super Mario 64 qui est partie contre 1 560 000 $, un record encore une fois. Il s'agit du premier jeu vidéo vendu aux enchères qui dépasse la barre symbolique du million de dollars, de quoi faire tourner la tête des amateurs de retrogaming. Il s'agit d'une édition américaine notée 9,8/10 par Wata, une note A++ maximale pour un exemplaire rétro, attribuée à un jeu culte qui aura marqué toute une génération de joueurs, et qui a également grandement participé à lancer l'ère de la plateforme en 3D.

Si les précédentes grosses ventes étaient centrées autour de jeux NES, Super Mario 64 vient de faire rentrer les enchères du retrogaming dans une autre dimension, preuve que la Nintendo 64 est tout aussi marquante et que Nintendo est le roi des vieux jeux cultes. Désormais, il est bien difficile de savoir quel jeu vidéo battra ce record à l'avenir et dans combien de temps. Pour un budget plus serré, vous avez Super Mario 3D All Stars à 59,99 € sur Amazon.