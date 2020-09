INSOLITE : Super Mario 64 s'invite dans un FPS rétro, Dusk

Les fans du plombier moustachu habitués aux goombas et aux plantes piranhas pourraient faire des cauchemars après cette révélation. En effet, le rétro FPS Dusk va se doter d’un niveau inspiré du château de la Princesse Peach dans Super Mario 64, ce dernier aura comme nom « Flesh Palace » ; en français, cela donne « Le Palais de chair ». Pour rappel, Dusk est un jeu de tir à la première personne développé par David Szymanski et édité par New Blood Interactive. Le titre est sorti sur Steam en 2018 et arrive sur Switch pour Halloween prochain.



La vidéo de gameplay est séparée en deux parties distinctes : une première avec des sons et des musiques de Super Mario 64, et une deuxième plus réelle cette fois-ci, comportant la propre musique déchaînée du FPS, sans aucun bruitage ni effet provenant du plombier moustachu. Chose à prendre en compte, il semblerait que l’éditeur, New Blood Interactive, n’est pas demandé la permission à Nintendo de créer ce niveau. Reste à voir la réaction de Big N., le géant japonais est connu pour défendre bec et ongles ses propriétés intellectuelles... Notez que Prodeus, un Doom-like développé par Bounding Box Software, sera bientôt disponible en accès anticipé sur la plateforme de Valve.

Si vous voulez massacrer des méchants à coups de fusil à pompe, Dusk est disponible sur Steam pour 10,19 €.