LEGO Super Mario 64 : des zones du jeu prennent vie en briques avec un bloc « ? » officiel et onéreux

Source: Nintendo et The Lego Group

La collaboration entre Nintendo et The Lego Group se poursuit autour de l'univers du plombier moustachu. Ainsi, cet été, c'est une nouvelle vague de produits qui a été mise en vente, permettant de jouer à deux et avec Luigi. La petite histoire entre les deux firmes est visiblement loin de son terme, et c'est donc un étonnant bloc « ? » qui vient d'être dévoilé, qui plongera ses fortunés acquéreurs dans l'univers de Super Mario 64 !

Ce gros bloc de 2 064 pièces à monter s'ouvre pour faire apparaître quatre scènes issues du jeu culte de la Nintendo 64, avec des versions miniatures et tout en briques des niveaux Château de Peach, Bataille de Bob-Omb, Montagne Gla-Gla et Laves fatales, ainsi que quelques personnages miniatures, dont Mario et la Princesse Peach. Par ailleurs, Mario et Luigi de la gamme LEGO Super Mario peuvent y être utilisés, émettant des sons et musiques du jeu, entre autres.

Il faudra cependant y mettre le prix puisque ce bloc « ? » coûtera 169,99 € à sa sortie le 1er octobre en exclusivité sur la boutique en ligne LEGO et les points de vente physiques de la marque. Chez les autres revendeurs, il faudra patienter jusqu'en 2022. Des visuels à retrouver en page suivante et une courte vidéo permettent d'apprécier cet objet qui plaira aux collectionneurs et nostalgiques.

Pour les autres, Super Mario 3D All Stars est toujours en vente à la Fnac au prix de 59,99 €, incluant justement Super Mario 64 sur la cartouche.