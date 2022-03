Epic Games rachète Bandcamp, le magasin de musique en ligne des artistes indépendants

Quand Epic Games a racheté Psyonix, Harmonix ou même Capturing Reality, c'était bien évidemment pour étendre son empire dans l'industrie vidéoludique. Alors quand la société derrière Fortnite et l'Unreal Engine a annoncé l'acquisition de Bandcamp aujourd'hui, il y avait de quoi être surpris. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé à cette heure.

Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, la plateforme Bandcamp permet d'écouter et surtout acheter des morceaux de labels indépendants, ainsi que des objets physiques comme des vinyles et du merchandising, et est principalement utilisée par les acteurs de la musique électronique. Elle se targue d'être l'un des services les plus justes pour les artistes, avec en moyenne 82 % des revenus qui vont dans les poches des créateurs, et existe depuis 2008.

Bandcamp continuera à opérer de manière indépendante suite à ce rachat, mais profitera des connaissances d'Epic pour se « développer à l'international et faire avancer le développement, des bases comme les pages d'album, les applications mobiles, les outils de merchandising, le système de paiement et les fonctionnalités de recherche et de découverte, à de nouvelles initiatives comme le pressage de vinyle et les services de diffusion en direct ».

« La mission de Bandcamp est d'aider à diffuser le pouvoir de guérison de la musique en créant une communauté où les artistes prospèrent grâce au soutien direct de leurs fans », a déclaré Ethan Diamond, PDG et cofondateur de Bandcamp. « Avec Epic, nous avons trouvé un partenaire qui croit aussi profondément que nous que l'avenir de la musique, et de l'art lui-même dépend de la création de communautés équitables et inclusives comme celle que nos fans et artistes ont contribué à construire. Nous sommes ravis de travailler aux côtés de l'équipe d'Epic pour accélérer la réalisation de notre mission et poursuivre notre objectif commun d'autonomiser davantage de créateurs de manière équitable et ouverte. »

« Nous ne pourrions pas être plus ravis d'accueillir l'équipe Bandcamp chez Epic Games », a déclaré Steve Allison, vice-président et directeur général de la boutique chez Epic Games. « Bandcamp a construit une communauté et une entreprise incroyables où les artistes émergents peuvent réussir grâce au soutien direct de leurs fans, avec l'un des meilleurs modèles de revenus et termes de la musique. Cela correspond étroitement à l'approche d'Epic consistant à soutenir les créateurs sur tous les supports et à leur permettre de se connecter directement avec leurs fans. »