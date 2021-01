Epic Games rachète un centre commercial pour en faire son nouveau bureau

Si Epic Games s'est fait un nom dans le domaine des jeux d'action et de tir avec Unreal puis Gears of War, le studio est aujourd'hui surtout connu pour être derrière Fortnite, le free-to-play incontournable depuis plus de trois ans. Epic Games va profiter de son succès pour changer ses locaux et aller... dans un centre commercial.

Comme le rapporte Eurogamer, le studio vient de racheter le Cary Towne Center, dans la ville de Cary en Caroline du Nord, un centre commercial de plus de 91 000 mètres carrés qui se situe à quelques pas seulement du siège social actuel d'Epic Games. Le studio a choisi cet emplacement pour sa modularité, il sera en effet possible de construire des bureaux et des espaces plus récréatifs au même endroit. Il y aura évidemment des travaux, qui devraient durer jusqu'en 2024, et même si Epic Games est propriétaire des lieux, il pourra louer certains emplacements à la communauté locale.

Pour l'instant, le Cary Towne Center ressemble donc à un simple centre commercial, reste à savoir si Epic Games va se faire plaisir du côté de la décoration pour faire ressembler le lieu à Mega Mall, mais c'est peu probable, même si des références à Fortnite sont inévitables. Vous pouvez acheter des V-Bucks sur Amazon.