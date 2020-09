Epic Games rachète SuperAwesome pour « faire d'Internet un endroit plus sûr pour les enfants »

Grâce à Fortnite, et peut-être bientôt aussi Rocket League, Epic Games accumule les millions de dollars qui lui permettent de grossir à vue d'œil. Et ça ne va pas s'arrêter de si tôt, car la société de Tim Sweeney vient d'annoncer le rachat de SuperAwesome, une entreprise spécialisée dans les technologies pour rendre Internet plus sûr et accessible au jeune public.



La suite d'outils Kids Web Services permet par exemple de créer facilement des écosystèmes répondant aux normes du RGPD ou de l'ESRB, ou encore de proposer des publicités adaptées aux enfants. Grâce à des partenaires comme LEGO, Hasbro et NBC Universal, ce sont ainsi plus de 500 millions de mineurs qui expérimentent sans le savoir les technologies de SuperAwesome.



« Plus d'enfants interagissent en ligne que jamais auparavant et il est maintenant temps de doubler leur sécurité. SuperAwesome est l'entreprise avec laquelle les développeurs veulent travailler pour créer un meilleur contenu en ligne pour les enfants. Nous partageons la conviction que les expériences numériques sont meilleures lorsque vous faites un effort supplémentaire pour respecter la confidentialité et nous sommes ravis d'investir dans cet avenir aux côtés de la talentueuse équipe SuperAwesome », a déclaré Tim Sweeney, fondateur et PDG d'Epic Games.

« Internet n'a jamais été conçu pour les enfants, nous avons donc lancé SuperAwesome pour faciliter au maximum la création d'expériences numériques sûres et respectueuses de la vie privée pour les enfants du monde entier. Le partenariat avec Epic Games nous donne la possibilité de tenir cette promesse à une échelle qui n'aurait tout simplement pas été possible par nous-mêmes. Nous sommes fiers et ravis de travailler ensemble pour rendre Internet plus sûr pour les enfants », a commenté Dylan Collins, cofondateur et PDG de SuperAwesome.