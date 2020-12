Fallout 76 : les versions PS5 et Xbox Series X et S se font désirer... À quand un patch ?

Fallout 76 a récemment accueilli sa nouvelle extension répondant au nom d'Aube d'Acier. Les joueurs ont même pu profiter de la mise à jour un peu plus tôt à cause d’une bourde des développeurs. À l’occasion de la sortie de la nouvelle update, nous avons pu nous entretenir avec deux des développeurs de Fallout 76, à savoir Jeff Gardiner, le Project Leader du titre et Brianna Schneider, Senior Quest Designer chez Bethesda Game Studios.

Le titre tourne actuellement sur nos bonnes vieilles consoles, mais nous voulions en savoir plus concernant les PS5 et Xbox Series X et S. Un patch de prévu ? Une nouvelle édition à venir dans nos rayons ? Quelque chose en développement ?

Qu’en est-il d’une mise à jour pour la PlayStation 5 et les Xbox Series X et S ? Nous ne sommes pas encore en train de travailler dessus, mais nous examinons cela de très près. La mise à jour viendra, mais nous ne pouvons pas encore fixer de date dessus. Je souhaite également y jouer sur ma nouvelle console avec un framerate plus élevé. Entre deux parties, je me dis « oh mon dieu Fallout 76 est toujours bloqué à 30 fps ». Nous essaierons donc de travailler sur la nouvelle génération sans impacter nos emplois du temps, mais ça sera long à concevoir.

Comme vous venez de le lire, oui, une mise à jour est prévue, mais il n'y a pas de date précise pour le moment. Nos amis communiqueront, bien évidemment, sur la chose ultérieurement. Patience...

