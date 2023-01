Final Fantasy : une grosse annonce non liée à Final Fantasy XVI et VII Rebirth teasée par Yoshinori Kitase pour 2023

Alors que Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion vient de sortir, les fans de la série ont déjà les yeux rivés vers Final Fantasy XVI, la nouvelle aventure solo produite par Naoki Yoshida. Sa date de sortie a en effet été calée au 22 juin 2023, et vous pouvez d'ores et déjà précommander votre exemplaire à partir de 79,99 € à la Fnac.

L'autre producteur Yoshinori Kitase a aussi des projets sur le feu en lien avec la saga, dont en première ligne Final Fantasy VII Rebirth, toujours officiellement prévu pour l'hiver prochain. Au détour de ses vœux pour l'année 2023, publiés sur le site de série aux côtés de ceux d'autres cadres de la franchise, il a cependant déclaré qu'il préparait « une autre grande annonce sans rapport avec FFVII » pour les mois à venir ! Et vu le contexte, elle concerne à priori bien la série Final Fantasy.

Bonne année à tous. Final Fantasy XVI sortira cette année, ce qui signifie que Yoshi-P a plus que jamais besoin de votre soutien. Encouragez-le alors qu’il donne le meilleur de lui-même ! Aussi, le développement s’accélère sur le titre que je produis, Final Fantasy VII Rebirth. Je suis sûr que beaucoup de vos imaginations collectives se déchaînent en essayant d’imaginer comment nous allons recréer certaines des scènes les plus emblématiques du jeu, et nous aurons plus à partager à ce sujet lorsque le moment sera venu. Il y a aussi une autre grande annonce sans rapport avec FFVII dont je ne peux rien dire pour l’instant. Soyez assurés que nous travaillons dur pour que 2023 soit l’année la plus excitante à ce jour. Yoshinori Kitase, producteur de Final Fantasy VII Rebirth

Aurons-nous déjà droit à l'annonce d'un Final Fantasy XVII en 2023 ? À la révélation d'un remaster ou remake de Final Fantasy Tactics ou Fantasy IX comme l'espèrent certains fans et l'imaginent des rumeurs ? L'officialisation d'un spin-off plus original ? Ou d'un projet plus inattendu qui ne serait pas un jeu vidéo ? Seul l'avenir nous le dira !

