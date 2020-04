Final Fantasy VII : quand OWARU reprend le Fighting Theme au piano et à la flûte traversière

La musique de Final Fantasy VII fait parti des plus cultes de l'histoire du jeu vidéo. Les covers de ses compositions principales ne manquent donc pas sur la Toile, et reviennent d'ailleurs en force avec la sortie de Final Fantasy VII Remake.

Le jeune groupe OWARU, composé d’Arnaud Forestier au piano et Adrien Duterte à la flûte traversière, a tenu à ajouter sa pierre à l'édifice pour son tout premier clip. Le duo qui a fait ses gammes avec des reprises de la pop culture asiatique réarrange ici le Fighting Theme (parfois nommé Those Who Fight) de Nobuo Uematsu pour un résultat qui pourrait plaire aux mélomanes et aux fans de la série.

Voilà qui nous donnerait envie de déjà retourner à Midgar pour de nouveaux combats, ou au moins de mettre la main sur la grosse OST à venir en mai pour vibrer sur les plus belles compositions de Final Fantasy VII Remake.

