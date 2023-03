Final Fantasy XIV : une collection de vêtements streetwear en collaboration avec Puma lancée cette semaine

Les marques de vêtement sont de plus en plus nombreuses à collaborer avec des franchises de jeux vidéo pour des collections éphémères. Puma, qui a plus l'habitude de partenariats donnant lieu à des chaussures comme avec Nintendo, a ainsi préparé toute une gamme de produits en lien avec l'univers de Final Fantasy XIV.

Le MMORPG toujours aussi populaire de Square Enix va voir son logo, ses symboles et ses personnages affichés sur une collection résolument streetwear. Il y aura 16 articles en vente, et pour tous les goûts, allant du hoodie aux pantalons de survêtement en passant par le short et le sac à bandoulière. Les prix sont dans la moyenne, avec par exemple un tarif de 27 € pour une casquette, 40 € tout de même pour un tee-shirt et jusqu'à 130 € pour une paire de sneakers.

La collection PUMA x FFXIV sera officiellement lancée en magasin et en ligne ce 15 mars, et vous pouvez d'ores et déjà retrouver les visuels et prix des produits sur la boutique officielle. Nous vous proposons aussi un aperçu de la collection en page suivante.



Vous pouvez sinon retrouver Final Fantasy XIV: The Complete Collection à partir de 39,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : eSport : Puma invente la Chaussure Active pour gamers à 90 € et fait rire toute la Toile