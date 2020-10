For Honor fait du neuf avec du vieux avec Monstres de l'Au-Delà, son évènement pour Halloween 2020

Pour les jeux live service, la période d'Halloween est du pain béni pour proposer du contenu saisonnier original. Une fois encore, For Honor n'y coupera pas en 2020, et nous invitera à prendre part à l'évènement Monstres de l'Au-Delà, qui ne fera pas dans l'originalité. Au programme, du 22 octobre au 12 novembre, deux modes de jeux spéciaux déjà aperçus en 2017 et 2019, et un melting-pot d'éléments de personnalisation des 3 dernières sauteries d'Halloween à gagner, avec tout de même de rares nouvelles récompenses à la clé.

Vous pouvez retrouver la bande-annonce de l'évènement ci-dessus, et les explications d'Ubisoft juste en dessous.

Préparez-vous à une virée en enfer dans cette double projection dédiée à l'horreur. Triomphez de vos pires cauchemars en Marche sans fin et Crise d'entités pour tenter de débloquer des contenus exclusifs limités en temps. De nouvelles aventures effroyables vous attendent parmi les Monstres de l'au-delà de For Honor, disponible jusqu'au 12 novembre ! L'évènement commence avec Marche sans fin, variante du mode de jeu Dominion dans laquelle les soldats sont remplacés par de puissants squelettes, disponible du 22 octobre au 5 novembre. Pour clôturer l'évènement, Crise d'entités sera jouable du 5 au 12 novembre. Dans ce mode, vous capturez des zones pour obtenir des bonus spéciaux servant à vaincre les démons terrifiants qui évoluent sur la carte. Vous ne devrez pas relâcher votre attention une seule seconde, car le danger est partout et la mort vous prive de vos bonus gagnés à la sueur de votre front. À certaines dates, vous pourrez gagner des objets sur le thème d'Halloween issus de nos 3 derniers évènements d'Halloween. En outre, vous obtiendrez des drops aléatoires à la fin de tous les matchs de l'évènement, avec peut-être de nouvelles récompenses exclusives dont des tenues de combat et un nouvel Effet terrifiant. Vous pourrez aussi acheter des Exécutions et Effets exclusifs inspirés par la créature de Frankenstein ainsi que les récompenses des années précédentes.





