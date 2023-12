Fortnite : Epic Games s'occupe des mouvements, de nombreuses améliorations de gameplay au programme d'une nouvelle mise à jour

Les joueurs de Fortnite n'ont pas le temps de s'ennuyer avec les différentes expériences de jeu désormais incluses dans la plateforme. La Fête hivernale 2023 a ainsi début il y a quelques jours dans le Battle Royale avec un mode temporaire Ship It! Express et des cadeaux, tandis que LEGO Fortnite, Rocket Racing et Fortnite Festival proposent chacun une manière de s'amuser différente. En attendant la prochaine mise à jour majeure en début d'année prochaine, c'est un petit patch qui a été diffusé ce mardi. Son but est d'améliorer ces différents jeux dans le jeu tout en proposant des correctifs, avec en ligne de mire les déplacements dans le Battle Royale, modifiés lors du lancement de la Saison 1 Subversion du Chapitre 5, entraînant la grogne d'une partie des joueurs.

Vous trouverez ci-dessous tous les détails de la mise à jour qui a été déployée, une version 1.000.121 pesant 1,673 Go sur PS5.

Bonjour à toutes et à tous !

Depuis Big Bang, nous avons apporté des améliorations à Fortnite Battle Royale, LEGO Fortnite, Rocket Racing et Fortnite Festival. La mise à jour d'aujourd'hui s'attaque à des éléments clés que nous voulons modifier avant notre prochaine mise à jour prévue pour le début de 2024.

FORTNITE BATTLE ROYALE

AMÉLIORATIONS DES DÉPLACEMENTS

La vitesse de déplacement a été augmentée quand les joueurs sont accroupis ou courent. Nous avons également réduit le mouvement de la caméra et ajusté le changement de vision pendant le sprint pour créer une expérience plus fluide. De plus, nous avons mis à jour les animations de déplacement pour qu'elles correspondent mieux aux ajustements de la vitesse.

Pour vous aider à vous familiariser avec ces mises à jour, nous avons réinitialisé les paramètres de mouvements en diagonale personnalisés de tous les joueurs, pensez à les reconfigurer selon vos préférences.

LISIBILITÉ DES MÉDAILLONS

Les icônes des médaillons de l'Ordre sont plus visibles sur la carte et donc plus faciles à repérer d'un coup d'œil. Nous avons également réduit la pollution visuelle sur la minicarte lorsque plusieurs zones de médaillon sont proches, en particulier pendant les zones de tempête de fin de partie.

VISIBILITÉ DE NUIT

Nous avons éclairci certaines zones de la carte qui étaient un peu trop sombres pendant la nuit.

VISIBILITÉ DE LA TEMPÊTE

La visibilité du bord de la tempête a été améliorée. Il est désormais plus facile d'estimer la distance à laquelle il se trouve, car la communauté nous a fait comprendre que c'était parfois difficile à voir.

ICÔNES D'ARMES

Nous sommes au courant que les icônes du fusil à pompe automatique Furie et du pistolet-mitrailleur à rafale Tonnerre sont trop similaires, ce qui les rend difficiles à différencier. Ces icônes ont été mises à jour pour être plus différentes l'une de l'autre.

CHANGEMENTS D'ÉQUILIBRAGE RÉCENTS

La semaine dernière, nous avons effectué de nombreux changements d'équilibrage dans Battle Royale. Voici un résumé !

Les flobaies donnent plus de bouclier.

Les dégâts du pistolet Prédateur, de la grenade à impulsion électromagnétique et du pistolet du bouclier balistique ont été augmentés.

La taille du chargeur du lance-boules de neige a été réduite.

La taille du chargeur du pistolet-mitrailleur à rafale Tonnerre a été augmentée.

Le taux d'apparition du fusil de sniper Faucheur a été réduit.

Les dégâts du fusil d'assaut Percuteur ont été réduits.

La taille du cercle qui indique la position d'un détenteur de médaillon de l'Ordre a été réduite.

La régénération de bouclier des médaillons de l'Ordre commence désormais après un court délai. Le taux de régénération a également été légèrement réduit et ne régénère pas l'intégralité du bouclier (à moins que vous ayez les cinq).

LEGO FORTNITE

UN PETIT CREUX ? RÉGALEZ-VOUS !

Visiblement, la nourriture ne réduit pas beaucoup la faim dans LEGO Fortnite, alors nous l'avons rendue plus nourrissante !

ÉLIMINATIONS DANS LES GROTTES

Nous avons corrigé un bug qui pouvait vous faire perdre vos objets après avoir été éliminé pendant la transition entre la surface et le sous-sol. Merci de votre patience, nous comprenons à quel point il est frustrant de perdre ses objets, car nous perdions aussi les nôtres !

AU CAS OÙ VOUS L'AURIEZ RATÉ

La semaine dernière, nous avons apporté les modifications suivantes :

Durabilité

La durabilité des outils et des armes qui ne sont pas rares ou épiques a été augmentée de 30 %. Pour les outils et les armes rares et épiques, cette augmentation est de 60 % !

Dégâts

Les dégâts de la zone de poison des trois brutes ont été réduits.

Les dégâts de l'explosion du scorpion des glaces ont été réduits.

Changements des petites bêtes

Les scorpions des sables, les scorpions des grottes, les scorpions normaux, les crabes du littoral, les araignées des sables et les araignées des glaces des zones alpines sont légèrement plus faciles à vaincre.

Les béliers donnent désormais de la laine épaisse.

Autres ajustements et améliorations

Les cramponneurs ont désormais 30 charges.

Les araignées vous feront moins souvent sursauter en retournant les rochers.

ROCKET RACING

LONGUES FILES D'ATTENTE

Nous sommes au courant que les pilotes de haut niveau étaient confrontés à de longues files d'attente. Notre équipe s'efforce de trouver des solutions pour vous aider à commencer vos courses plus rapidement. Nous allons continuer à surveiller les temps d'attente et à faire des ajustements si nécessaire.

COLLISIONS DES VOITURES

Les collisions entre voitures ont été un sujet de discussion central entre les joueurs, en particulier quand un choc par l'arrière fait tourner votre voiture à 180 degrés. La mise à jour d'aujourd'hui devrait rendre ces collisions moins punitives et aider votre voiture à garder le cap vers la ligne d'arrivée. Nous allons continuer à travailler sur les collisions dans les mises à jour futures.

QUÊTE DE LA TENUE JACKIE

La quête de Rocket Racing permettant de déverrouiller la tenue Jackie remettait la récompense aux joueurs lorsqu'ils atteignaient le rang Or II au lieu du rang Or I. Nous avons corrigé cela. Les joueurs qui ont atteint le rang Or I doivent simplement terminer une course entière pour accomplir la quête et recevoir la tenue Jackie.

FORTNITE FESTIVAL

BIBLIOTHÈQUE MUSICALE MANQUANTE

Nous avons corrigé une erreur à cause de laquelle les joueurs voyaient une bibliothèque vide sur la scène principale après avoir suspendu Fortnite sur leur appareil. Cela devrait également améliorer le problème de pause avant le début d'un morceau.

DÉGÂTS DE CHUTE DÉSACTIVÉS

Les dégâts de chute ont été désactivés dans les coulisses de la scène principale. Sautez des balcons comme bon vous semble !

RECOMMENCER LA CHANSON

Nous avons temporairement désactivé la fonctionnalité Recommencer la chanson (disponible pour les joueurs solo) pendant que nous corrigeons une erreur qui empêchait le jeu de réagir.

CLASSEMENTS INCORRECTS

Nous avons corrigé un problème d'affichage de certains scores dans le mauvais classement. Nous allons continuer de surveiller les classements pour nous assurer de leur justesse.

Ce n'est que le début du futur de Fortnite et nous sommes heureux de continuer à apporter autant d'améliorations que possible. Nous vous remercions pour vos retours et votre passion !