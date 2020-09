Fortnite fête son 3e anniversaire avec des cadeaux

Eh oui, Fortnite célèbre actuellement son troisième anniversaire. Le titre est sorti à l'origine en juillet 2017, mais c'est bien en septembre que le jeu d'Epic Games a commencé à cartonner avec son mode Battle Royale free-to-play, surfant sur le succès de PlayerUnknown's Battlegrounds.

Epic Games a donc décidé de célébrer ce troisième anniversaire comme il se doit avec des éléments cosmétiques à débloquer gratuitement, en réalisant des défis. Mais simplement en vous connectant à Fortnite, vous pouvez récupérer l'emote Ma part du gâteau. Les développeurs ont également apporté quelques changements au jeu, avec une nouvelle peinture pour le bus et des cadeaux d'anniversaire à ouvrir sur l'île. Concernant les défis, ils permettent de débloquer un revêtement, un aérosol, un emoji et de l'expérience pour le Battle Pass. Et quand tout cela est réussi, vous obtenez l'accessoire de dos Gâteau!. Du côté du Mode Créatif, les joueurs peuvent retrouver des préfabriqués et accessoires inédits pour construire le Château de princesse.

L'évènement d'anniversaire de Fortnite est disponible jusqu'au 1er octobre prochain, il se déroule en parallèle du Llama-Rama de Rocket League. Fortnite est pour rappel jouable sur PC via l'Epic Games Store, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Android via le Samsung Galaxy Store et l'Epic Games Launcher. Vous pouvez retrouver le Nerf officiel BASR-L à 37,99 € sur Amazon.fr.