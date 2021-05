Fortnite : fuyez l'île avec l'original nouveau mode temporaire L'Impossible Échappée

Une fois encore, Fortnite a décidé de bousculer ses codes le temps d'un nouveau mode temporaire. L'Impossible Échappée ne nous largue pas sur l'île, mais nous invite plutôt à nous réveiller en son sein pour essayer de la fuir. L'aventure est jouable en PvP ou en PvE, avec jusqu'à 15 survivants par partie qui se battent pour partir à bord de l'un des hélicoptères Choppa de l'île. Mais avant cela, il va falloir trouver des partenaires, réparer notre vaisseau, et survivre aux dangers environnants.

L'Impossible Échappée est jouable seulement jusqu'au 25 mai 2021 à 15h00 et permet de débloquer des écrans de chargement, un planeur Parapluie Échappée si vous remportez au moins une partie en JcE et JcJ.

Vous vous réveillez sur l'île, où vous comprenez bien vite que vous n'avez pas été rapatrié après votre dernière partie en section et que vous êtes coincé avec 15 autres survivants. Vous allez devoir braver la nature sauvage pour vous échapper.

Remporter la victoire dans le mode temporaire L'impossible échappée ! vous permettra non seulement de retrouver votre liberté, mais également de déverrouiller l'écran de chargement Course contre l'impossible et le parapluie Échappée.

LE PLAN DE FUITE

Il y a un ou trois Choppas sur l'île, selon que vous jouez à la version JcJ ou JcE du mode. Mais pour s'échapper, il ne suffit pas d'en trouver un et de décoller. Chaque Choppa a besoin d'être réparé avec quatre pièces spécifiques avant d'être opérationnel. Ces pièces peuvent se trouver n'importe où sur l'île, mais attention : l'île est habitée par des animaux féroces et de dangereux gardiens, et de nouvelles menaces émergent chaque fois que le soleil se couche.

Dès que le Choppa est réparé, quelqu'un doit le piloter et le conduire à un point de fuite avant qu'il soit à court de carburant. Tous ceux qui sont à bord d'un Choppa qui a réussi à s'échapper gagnent, mais n'imaginez pas qu'abandonner votre équipe est une bonne stratégie pour vous en tirer...

DÉCOLLAGE EN ÉQUIPE

Tous les joueurs se réveillent loin les uns des autres. C'est à vous de chercher d'autres survivants pour former une équipe. Vous aurez l'option de créer une section avec un joueur en vous approchant. Cela vous permettra de communiquer dans le jeu (si la discussion vocale ou textuelle est activée). N'oubliez pas que l'union fait la force : vous pouvez voir dans l'ATH les pièces de Choppa que vos équipiers transportent. Comme d'habitude, une section peut contenir un maximum de quatre joueurs.

Bien qu'il soit efficace de se répartir les tâches, se séparer est une mauvaise idée. Dans cet environnement hostile, se déplacer seul est terriblement périlleux. Selon la version à laquelle vous jouez, les dangers ne sont pas les mêmes. Dans la version JcE, les membres de différentes sections ne peuvent pas se faire de mal, mais dans la version JcJ, la politesse entre sections passe à la trappe.

Contrairement au mode JcE qui a trois Choppas, le mode JcJ n'en a qu'un. Vaincre les autres sections est donc capital pour s'échapper.

SOUVENIRS D'ÉVASION

En plus du vent de la liberté, votre victoire dans le mode L'impossible échappée ! vous permet de déverrouiller un nouvel écran de chargement et un nouveau planeur à ajouter à votre collection. Échappez-vous du mode JcE pour déverrouiller l'écran de chargement Course contre l'impossible et faites de même dans le mode JcJ pour déverrouiller le parapluie Échappée !