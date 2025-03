Forza Motorsport : un circuit mythique et adoré des fans bientôt rajouté

Turn 10 va célébrer cette année les 20 ans de la franchise Forza Motorsport, des jeux de course axés sur la simulation offrant une belle alternative aux Gran Turismo. Le dernier opus en date, sobrement nommé Forza Motorsport, accueillera pour l'occasion une mise à jour dans quelques semaines, avec un circuit qui va ravir les fans.

Turn 10 vient de publier un article sur le site officiel de la licence pour annoncer que le tracé de Fujimi Kaido sera rajouté dans Forza Motorsport en mai prochain. Apparu dès le premier volet de la franchise, ce circuit fictif de 16,5 km avec une hauteur maximale de 862 mètres est célèbre pour ses 144 virages, un régal pour les amateurs de drift qui attendaient son retour depuis Forza Motorsport 4. Les développeurs commentent :

Depuis la sortie de Forza Motorsport en octobre 2023, notre équipe a entièrement recréé Fujimi Kaido avec des standards modernes dans le cadre de notre plus grand projet de circuit à ce jour ! Notre objectif est de retrouver la magie du drift entre amis sur les immenses routes sinueuses des montagnes japonaises de Fujimi Kaido. Nous avons hâte de vous voir déraper à nouveau ! Nous travaillons actuellement à peaufiner ce circuit original de Forza pour l'intégrer au jeu en mai. Fujimi Kaido n'est que le début du contenu anniversaire de Forza Motorsport. Des voitures très demandées débarquent également dans le jeu, ainsi que des tenues de pilote à débloquer, des événements spéciaux en mode Carrière et en mode Multijoueur, de nouveaux défis Rivaux thématiques, et bien plus encore.

Vous l'aurez compris, Turn 10 ne va pas faire les choses à moitié pour les 20 ans de Forza Motorsport, mais il faudra patienter encore un peu pour en apprendre avantage. Le jeu de course est pour rappel disponible sur PC et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à partir de 38,49 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.