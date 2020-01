Garena : le créateur de Free Fire rachète Phoenix Labs, le développeur de Dauntless

Même s'il n'a pas spécialement fait l'actualité par chez nous, Garena Free Fire n'en reste pas moins l'un des jeux de 2019. Le Battle Royale au succès incroyable en Asie a en effet été le quatrième titre le plus regardé sur YouTube cette année, et tout simplement le jeu le plus téléchargé sur mobiles sur cette période, avec pas moins de 320 millions de joueurs actifs sur le dernier trimestre.

Son développeur, Garena, basé à Singapour, a décidé d'étendre son empire en achetant un studio qui a déjà fait ses armes depuis Vancouver, Phoenix Labs. Il s'agit du studio derrière Dauntless, un Action-RPG en free-to-play pensé pour la coopération, déjà disponible sur PC et consoles. Le but de ce rachat est de « poursuivre le travail de qualité de Phoenix Labs, soutenir le développement de Dauntless et explorer de nouvelles opportunités pour le marché international et les mobiles ».

Jesse Houston, PDG et cofondateur de Phoenix Labs, a déclaré : « Nos partenaires de Garena sont nos plus fidèles supporters depuis les débuts de Phoenix Labs, et nous sommes ravis de nous associer à ce leader mondial du jeu vidéo. Avec cette nouvelle étape, nous pouvons nous assurer d'offrir la meilleure expérience possible aux joueurs Dauntless du monde entier. Nous sommes extrêmement enthousiasmés par ce que l'avenir réserve à Phoenix Labs, alors que nous continuons à soutenir la communauté Dauntless en constante expansion et à explorer de futurs possibilités de jeux. » Forrest Li, fondateur et chef de la direction du groupe Sea (société mère de Garena), a déclaré : « Nous ne pourrions pas être plus heureux d'accueillir Phoenix Labs dans la famille Garena. Au cours de ces dernières années, nous avons vu Phoenix Labs devenir l'une des meilleures équipes de développement du milieu et lancer un titre extrêmement excitant avec Dauntless. Nous savons également qu'ils partagent notre envie de créer de grands jeux, de former les meilleures équipes et de donner la priorité aux joueurs. Nos compétences sont très complémentaires et nous voyons de nombreuses opportunités passionnantes que nos équipes peuvent explorer ensemble. »

Garena et Dauntless devraient tous deux ressortir grandis de cette collaboration, et alors qu'un portage sur iOS et Android est annoncé pour 2020, nous ne serions pas étonnés de voir le titre bénéficier d'une sortie majeure sur mobiles en Asie d'ici quelques mois, comme tel ou avec une version pensée spécifiquement pour ce marché.