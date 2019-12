Jeux vidéo sur mobiles : le top des jeux les plus téléchargés et lucratifs en 2019 et depuis 2010, des surprises et des milliards à gogo

Les informations sur le nombre de téléchargements et les revenus générés par les applications mobiles sont rarement communiqués officiellement, alors il faut se reposer sur les analystes pour se faire une idée de la santé du marché. Rassurez-vous, selon App Annie, il va très bien.

La société a fait le point sur les jeux les plus téléchargés de l'année et sur l'ensemble de la décennie, mais aussi sur ceux les plus lucratifs de 2019 et entre 2010 et 2019. Pour les douze derniers mois, le plus gros succès en termes de téléchargements est Garena Free Fire, un Battle Royale extrêmement populaire sur le marché asiatique, qui a été aussi parmi les plus regardés sur YouTube. PUBG Mobile s'en sort très bien avec sa deuxième place, tandis que Call of Duty Mobile clôture le Top 10 : sachant qu'il a dépassé les 150 millions de téléchargements en un mois d'exploitation, cela devrait vous donner une vague idée des performances de ceux qui le devancent. Du côté du nerf de la guerre, l'argent, c'est Fate/Grand Order qui tient le premier rôle, tandis que Pokémon GO et Dragon Ball Z: Dokkan Battle ont toujours bien fonctionné en 2019.

Top 10 des jeux les plus téléchargés en 2019 Free Fire PUBG Mobile Subway Surfers Color Bump 3D Fun Race 3D Run Race 3D My Talking Tom 2 Homescapes Stack Ball Call of Duty: Mobile Top 10 des jeux les plus lucratifs en 2019 Fate/Grand Order Honour of Kings Candy Crush Saga Monster Strike Lineage M Pokémon GO Fantasy Westward Journey Clash of Clans Dragon Ball Z: Dokkan Battle PUBG Mobile

Sur l'ensemble de la décennie, le classement est forcément différent, car marqué par des titres que vous avez forcément déjà vus en regardant le top des applications les plus téléchargées. Fruit Ninja, My Talking Tom, Temple Run 2 et autres Clash of Clans sont présents, et le roi, ce n'est étrangement pas Candy Crush Saga, mais Subway Surfers. Clash of Clans se rattrape tout de même au niveau des revenus, car il est le jeu qui a rapporté le plus de l'argent en dix ans. D'après le dernier décompte, il aurait ainsi dépassé les 6 milliards de dollars de recette en 2019. Son petit frère Clash Royale, qui est lui en bout du Top 10 dans cette catégorie, a rapporté plus de 2,5 milliards de dollars depuis son lancement, preuve que tout va bien chez Supercell, et que le marché du jeu sur mobiles et tablettes est une manne financière incontournable pour les éditeurs.

Top 10 des jeux les plus téléchargés entre 2010 et 2019 Subway Surfers

Candy Crush Saga

Temple Run 2

My Talking Tom

Clash of Clans

Pou

Hill Climb Racing

Minion Rush

Fruit Ninja

8 Ball Pool Top 10 des jeux les plus lucratifs entre 2010 et 2019 Clash of Clans Monster Strike Candy Crush Saga Puzzle & Dragons Fate/Grand Order Honour of Kings Fantasy Westward Journey Pokemon GO Game of War - Fire Age Clash Royale

Au rythme actuel, Clash of Clans arrivera peut-être bientôt à dépasser Grand Thef Auto V et à devenir le produit culturel ayant généré le plus d'argent de l'histoire.