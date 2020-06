Ghost of Tsushima : une publicité japonaise et plusieurs artworks conceptuels partagés

Maintenant que The Last of Us Part II est disponible, et cartonne, la prochaine et seule exclusivité Worldwide Studios de Sony Interactive Entertainment à destination de la PS4 n'est autre que Ghost of Tsushima, qui est passé gold en début de semaine. Forcément, la communication s'accélère, notamment dans l'Archipel où après une bande-annonce plus tôt dans le mois, c'est désormais une petite publicité qui vient d'être diffusée.

Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le partage hier soir de quatre concept arts de toute beauté réalisés par les artistes de Sucker Punch. Nous avons ainsi, dans l'ordre, un village traditionnel réalisé par Ian Jun Wei Chiew, l'entrée de ce qui semble être un lieu sacré pris dans la glace en plein hiver par le Français Romain Jouandeau, et un camp en pleine zone d'affrontement ainsi que Jin regardant vers l'horizon fièrement dressé sur son destrier par Mitch Mohrhauser.

La date de sortie de Ghost of Tsushima est fixée au 17 juillet 2020 en exclusivité sur PS4. Vous pouvez le précommander en édition simple à 59,99 € sur Amazon.