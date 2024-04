SOLDES du PlayStation Store : les Promotions de mai sont déjà là avec jusqu'à 75 % de remises et des jeux à moins de 20 €

La Super Promo de Printemps est désormais terminée, c'est donc tout naturellement une autre opération du genre qui a été lancée sur le PlayStation Store. Nous sommes toujours en avril, mais les Promotions de mai sont donc déjà là, qui vont durer jusqu'au 9 mai à 00h59. Pour ne pas changer, la promesse de remises allant jusqu'à -75 % est mise en avant, bien qu'il soit possible de dénicher certains articles sur lesquels une plus importante est appliquée. 2 268 références bénéficient de ces ristournent, avec pour certains jeux ou DLC un prix les faisant rentrer dans la catégorie des Jeux à moins de 20 € pendant la même période.

Vous trouverez en page suivante une liste de jeux partagée sur le PlayStation Blog. Parmi les bonnes affaires, notons la présence des récents Hi-Fi RUSH à 20,99 € et Pentiment à 13,39 €, d'un pack regroupant Monster Hunter Rise et son extension Sunbreak à 19,79 €, de Lords of the Fallen en édition Deluxe, Resident Evil 4 Gold Edition et Final Fantasy XVI à 39,99 € ou bien Prince of Persia: The Lost Crown à 29,99 €. Et si vous n'avez toujours pas craqué pour Dragon Ball FighterZ, il est à 9,79 € !

Côté PlayStation VR 2, Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge - Enhanced Edition est vendu 13,59 €, Peaky Blinders: La rançon royale édition intégrale est à 16,49 € et Kayak VR: Mirage à 16,79 €, entre autres. Sur le PSVR premier du nom, nous retrouvons notamment Batman: Arkham VR à seulement 2,99 €, Sniper Elite VR à 5,99 € et Psychonauts In The Rhombus Of Ruin à 5,69 €.

Achat d'une carte PSN :