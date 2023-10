SOLDES du PlayStation Store : les Promotions d'automne sont arrivées avec jusqu'à -75 % de remise et des Jeux à moins de 15 €

L'opération Prolongez l’expérience va prendre fin d'ici quelques heures et c'est donc en toute logique que Sony Interactive Entertainment vient de lancer de nouvelles offres sur le PlayStation Store. Nous avons d'un côté les Promotions d'automne avec pas moins de 2 854 articles dont le prix est abaissé pendant deux semaines, jusqu'au jeudi 26 octobre à 00h59, avec des remises pouvant aller jusqu'à -75 % selon le visuel promotionnel, avec tout de même des exceptions allant encore plus loin. De l'autre, ce sont les habituels Jeux à moins de 15 € qui font leur retour pendant la même période. Là encore, il y a de quoi faire avec 2 507 articles au tarif vraiment réduit, certains se retrouvant évidemment dans les deux opérations.

Parmi ces nombreuses références, nous retrouvons en tête Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard à 48,99 € sur PS4 et 52,49 € sur PS5, Red Dead Redemption 2 à 19,79 €, de nombreux contenus Destiny 2 dont l'extension Éclipse à 24,99 €, le bundle Cuphead & The Delicious Last Course à 19,43 €, Battlefield 2042 dès 20,99 € ou encore The Elder Scrolls Online Collection: Necrom à 34,99 €. Bref, vous trouverez sans mal de quoi vous faire plaisir au format numérique.

