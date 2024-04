Project Dagger : sans Take-Two, les développeurs annoncent une mauvaise nouvelle

Source: People Can Fly via MauroNL3

Source: People Can Fly via MauroNL3

People Can Fly s'est fait une belle réputation avec Painkiller, Bulletstorm ou encore en aidant au développement des Gears of War, mais depuis quelques années, le studio polonais galère. Outriders, édité par Square Enix, n'a pas très bien marché, le Project Gemini des deux studios a été revu à la baisse, entraînant des licenciements.

En parallèle, People Can Fly développait Project Dagger, un jeu d'action et d'aventure qui devait être édité par Take-Two Interactive. Ce dernier a finalement lâché l'affaire mais PCF comptait quand même poursuivre le développement en indépendant. Malheureusement, dans un communiqué adressé aux investisseurs et déniché par l'analyste MauroNL3, People Can Fly annonce l'arrêt du développement de Project Dagger. Le studio explique que c'est « le résultat de la réanalyse des plans de développement des projets mis en œuvre », en lien avec des résultats insatisfaisants sur le potentiel commercial du projet. PCF s'attend désormais à des résultats financiers difficiles avec une baisse de 16,9 millions de dollars pour l'année 2023.

People Can Fly n'a pour le moment pas annoncé de licenciements, mais entre la conjoncture actuelle et cet échec, cela semble inévitable. Espérons maintenant que le Project Gemini édité par Square Enix arrive quand même à rencontre un certain succès. Vous pouvez retrouver Bulletstorm: Full Clip Edition à partir de 3,49 € sur Amazon, Fnac et Gamesplanet.