PlayStation Plus : tous les jeux ajoutés aux formules Extra et Premium en avril 2024 dévoilés, un premier titre de mai déjà annoncé

La semaine dernière, nous apprenions l'arrivée en day one de deux productions vidéoludiques au sein du Catalogue des Jeux du PlayStation Plus pour les abonnés Extra et Premium, Tales of Kenzera: ZAU et Dave the Diver. Sony Interactive Entertainment nous livre désormais le reste du programme en plus d'annoncer la date de sortie du metroidvania Animal Well qui paraître début mai en day one. Pas de gros jeux en vue comme certains peuvent l'espérer en dehors de The Crew 2, mais les titres proposés méritent tout de même le détour !

Vous trouverez donc ci-dessous la liste des 13 jeux qui seront ajoutés la semaine prochaine, le mardi 16 avril, ainsi que deux autres attendus dès leur lancement un peu plus tard. Notez que MediEvil n'est pas indiqué dans l'article français ou via le communiqué de presse que nous avons reçu, mais est présent du côté anglophone...

PlayStation Plus Extra et Premium | Catalogue des Jeux Tales of Kenzera: ZAU (PS5) - 23 avril

Animal Well (PS5) - 9 mai

Dave the Diver (PS5, PS4)

The Crew 2 (PS4)

Oddballers (PS4)

Construction Simulator (PS5, PS4)

Raji: An Ancient Epic (PS5, PS4)

LEGO Ninjago, le film : Le Jeu vidéo (PS4)

Nour: Play With Your Food (PS5, PS4)

Deliver Us Mars (PS5, PS4)

LEGO Marvel's Avengers (PS4)

Stray Blade (PS5) PlayStation Plus Premium | Catalogue des Classiques Alone in the Dark: The New Nightmare (PS1)

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire (PS1)

MediEvil (PS1)

Si vous souhaitez vous abonner, des cartes cadeaux sont en vente sur Amazon, à la Fnac et chez Cdiscount.

